Bị Mr Pips lừa 4 tỷ, nam thanh niên sút 10kg, cả nhà phải thay nhau canh chừng

(VTC News) -

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Shark Bình cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế,... và các tội danh liên quan.

Khoảng 11h, phiên toà tạm nghỉ. Hàng trăm bị hại làm thủ tục trước khi rời toà án. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng đều chung một hy vọng sớm được lấy lại số tiền mồ hôi nước mắt đã bị đường dây Mr Pips lừa đảo.

Anh M., “nhà đầu tư” đến từ một thành phố miền Trung. Tròn 3 năm trước, sau lời mời tham gia đầu tư, đang sẵn tiền trong tài khoản anh M. liền “xuống tay”, chi 5.000 USD. Vài lần sinh lãi, anh được hệ thống cho rút lợi nhuận, tuy nhiên số tiền này không nhiều.

“Ngon thế, sao không mua thêm”, những lời động viên, thúc giục của nhân viên tư vấn và những nhà đầu tư khác khiến anh M. mất dần cảnh giác, tiếp tục nạp thêm tiền. Trái với kỳ vọng về lợi nhuận, tài khoản của anh M. bị cháy, càng nạp tiền để gỡ gạc lại càng cháy.

Cứ như thế, anh trở thành “con mồi” bị hệ thống lừa đảo Mr Pips vắt kiệt tiền. Sau 1 năm, hơn 4 tỷ đồng của anh bốc hơi, lúc này người đàn ông mới biết mình bị lừa.

Luật sư và bị hại làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi vào phiên toà.

Số tiền đó không hoàn toàn là “tiền thịt”, một phần trong số đó, anh M. phải đi “vay nóng” khắp nơi. Sau cú sốc biết mình bị lừa, anh M. đón thêm cú sốc nữa về số tiền phải trả lãi. “Lãi mẹ đẻ lãi con” khiến anh M. phải bán nhà cửa, xe để trả nợ. Đến nay, khoản nợ này vẫn chưa được anh M. trả hết.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, anh M. cho biết anh hoàn toàn suy sụp. Anh như người mất hồn, cả ngày nhốt mình trong phòng, tinh thần không ổn định khiến công việc cũng bỏ bê.

“Chỉ hơn 1 tháng, tôi sụt tới hơn 10kg, người thân lo lắng cho rằng tôi mang bệnh, liên tục giục đi khám. Khi biết nguyên nhân thực sự, cả gia đình lo tôi nghĩ quẩn, phải thay phiên nhau canh chừng, động viên tâm lý”, anh M. kể.

Cũng giống như anh M., anh T. vượt gần 2.000km từ miền Nam ra Hà Nội tham dự phiên toà với tư cách bị hại. Người đàn ông có nước da ngăm đen, đeo trên lưng chiếc ba lô cỡ lớn, bên trong chứa toàn bộ hành lý để anh sinh hoạt trong khoảng nửa tháng diễn ra phiên xét xử.

Mr Pips tại toà.

Anh T. vốn làm thợ cơ khí, không biết gì về chứng khoán, tiền ảo. Một ngày nọ, anh nhận được cuộc điện thoại gọi tư vấn đầu tư. Anh T. không hứng thú nên nhanh chóng cúp máy và cho cuộc gọi đó vào quên lãng. Nhưng vài ngày sau, người này liên tục gọi cho anh, dùng những lời ngon ngọt để vẽ lên tương lai cuộc sống giàu sang với cách kiếm tiền dễ dàng.

Dần dần, ý chí lung lay, anh T. nhớ đến số tiền 200 triệu đang nằm rỗi, rồi anh nghĩ đến dùng số tiền này đầu tư có thể đổi sang căn nhà khang trang hơn cho vợ con.

Anh T. quyết định nạp tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Nhưng kết quả của anh T. cũng giống như cả nghìn bị hại khác, nạp tiền và bị cháy tài khoản, không thể rút được vốn.

Anh M., anh T. hay nhiều nạn nhân khác từng tuyệt vọng nghĩ sẽ mất trắng số tiền đầu tư. Những ngày này, họ tạm xa gia đình, tạm gác công việc vượt đường xa tới TAND TP Hà Nội, kiên nhẫn nghe VKS đọc từng thủ đoạn, tội danh của 188 kẻ lừa đảo, từng nhẫn tâm cướp đi những ngày bình yên của họ.

Trong những câu chuyện ngắn ngủi, họ chia sẻ về những thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần. Có nạn nhân may mắn được gia đình ở bên động viên nhưng có gia đình mất tiền, mất cả hạnh phúc.

Mỗi nạn nhân một hoàn cảnh nhưng họ đều chung một hy vọng sớm được hoàn trả lại số tiền bị mất để ổn định cuộc sống.

Chiều nay, VKS tiếp tục công bố cáo trạng.