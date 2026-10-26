Xét xử vụ Mr Pips: Luật sư đề nghị công bố 97 cơ quan, đại diện, người liên quan

(VTC News) -

Chiều 26/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Trong phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho biết đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa; 919 người bị hại nhưng đến nay, có gần 140 người có đơn xin vắng mặt.

Tại phiên tòa, luật sư Lê Thị Hồng Vân, người bào chữa cho bị cáo Mr Pips đề nghị HĐXX công bố danh sách 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để nếu cần, luật sư sẽ đề nghị HĐXX triệu tập thêm.

Luật sư cũng đề nghị được tiếp xúc với thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Nam, dưới sự giám sát của cảnh sát bảo vệ tư pháp.

Trước yêu cầu của luật sư, chủ tọa phiên tòa yêu cầu cảnh sát bảo vệ tư pháp trong điều kiện an ninh cho phép, có thể cho các luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình. Đối với đề nghị được cập nhật danh sách các cơ quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, theo chủ tọa, các luật sư có thể gặp thư ký tòa để được cung cấp.

Trước sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng là bị hại, đại diện VKS cho biết, những người này đều đã có lời khai, hơn nữa phiên tòa kéo dài trong 15 ngày, nếu cần có thể triệu tập sau.

Cũng theo đại diện VKS, việc vắng mặt của những người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử, đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Phiên toà tiếp tục, đại diện VKS công bố bản cáo trạng dài gần 300 trang.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tại phiên toà.

Trong vụ án, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.

Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.

Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Với vai trò của Shark Bình, theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.