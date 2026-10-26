Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

Cảnh sát dẫn giải Shark Bình và 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips vào phòng xét xử
Sáng 26/10, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm được cảnh sát dẫn giải tới phiên xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.
Trùm lừa đảo Mr Pips và Shark Bình hầu toà trong vụ án chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng
Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình cùng hơn 180 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong lãnh 30 tháng tù
HĐXX xác định tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong đã phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.
Tòa ấn định ngày tuyên án tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong
HĐXX phiên sơ thẩm vụ án tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong thông báo thời gian nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào sáng 15/10.
Đề nghị phạt tài xế gây tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong đến 30 tháng tù
Trưa 13/10, trong phần luận tội tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo từ 18 - 30 tháng tù.
Mở lại phiên xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong
Phiên tòa xử vụ tài xế xe tải gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong được mở lại sáng nay 13/10 sau 2 lần hoãn vì các lý do khác nhau.
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