Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng

Ngoài ra, hơn 180 bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.