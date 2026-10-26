Cảnh sát dẫn giải Shark Bình và 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips vào phòng xét xử

Về vai trò của Shark Bình, theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch. Tại Công ty Ngân Lượng, bị cáo Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của Bình.