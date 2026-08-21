Bị FIFA điều tra vì công kích Argentina, LĐBĐ Ai Cập phản ứng

(VTC News) -

Theo trang Ahram Online, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật đối với huấn luyện viên trưởng Hossam Hassan, giám đốc đội bóng Ibrahim Hassan và tiền đạo Mostafa Ziko. Vụ việc xuất phát từ những phát ngôn của 3 thành viên đội tuyển Ai Cập sau trận thua 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ngày 20/8, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) xác nhận đang chuẩn bị các văn bản phản hồi và hồ sơ pháp lý cần thiết để bảo vệ thành viên của mình: “EFA đang theo dõi các thủ tục kỷ luật mà FIFA tiến hành đối với HLV Hossam Hassan, giám đốc đội tuyển Ibrahim Hassan và cầu thủ Mostafa Ziko, liên quan đến những phát ngôn của họ sau trận Ai Cập gặp Argentina tại World Cup 2026”.

Cơ quan quản lý bóng đá Ai Cập khẳng định tôn trọng các quy định cũng như quy trình kỷ luật của FIFA và sẽ gửi những tài liệu cần thiết trong thời hạn được yêu cầu.

Ông Hossam Hassan, HLV trưởng của đội tuyển Ai Cập. (Ảnh: AP)

“EFA khẳng định tôn trọng các quy định và thủ tục của FIFA. Những văn bản phản hồi và hồ sơ pháp lý cần thiết sẽ được gửi trong thời hạn quy định. Đồng thời, Liên đoàn ủng hộ những cá nhân liên quan và sẽ bảo vệ quyền lợi của bóng đá Ai Cập thông qua các kênh chính thức”, EFA cho biết thêm.

Bên cạnh việc tuân thủ các thủ tục kỷ luật, cơ quan quản lý bóng đá Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc fair-play và tôn trọng cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức World Cup. Tuy nhiên, liên đoàn này khẳng định vẫn bảo lưu đầy đủ quyền bảo vệ lợi ích của ban huấn luyện và cầu thủ trước các cơ quan có thẩm quyền của FIFA.

Trong trận đấu của Ai Cập trước Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026, đội bóng châu Phi từng đứng trước cơ hội giành vé vào tứ kết khi dẫn đối thủ 2-0. Tuy nhiên, Argentina sau đó tạo nên màn ngược dòng, trong đó Lionel Messi góp công giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2.

Sau khi Ai Cập bị loại, HLV Hossam Hassan, người anh em song sinh Ibrahim Hassan và Ziko công khai bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài. Họ chỉ trích một số quyết định trong trận đấu và cho rằng những yếu tố liên quan đến lợi ích thương mại có thể tác động đến giải đấu.

Những phát ngôn này khiến FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với ba thành viên của đội tuyển Ai Cập. Hiện FIFA chưa công bố án phạt cụ thể đối với Hossam Hassan, Ibrahim Hassan và Ziko.