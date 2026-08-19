Ngất xỉu vì 2 vợ đánh nhau, HLV Ai Cập ly hôn

(VTC News) -

Hai người vợ của HLV Hossam Hassan xảy ra xô xát. (Video: @MiddleEast_24/X)

Theo báo The Sun, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập Hossam Hassan được cho là ngất xỉu vì căng thẳng khi hai người vợ xảy ra ẩu đả tại khách sạn, trước khi ông quyết định ly hôn người vợ đầu.

Tờ báo Anh cho biết vụ việc xảy ra khi ông Hossam Hassan cùng gia đình nghỉ dưỡng tại Porto Marina, khu vực ven biển phía bắc Ai Cập. Cuộc tranh cãi giữa người vợ đầu Howaida Al-Gharbawi và người vợ thứ hai Dina “Dan Adam” Mustafa bắt đầu tại một quán cà phê trong khách sạn.

Mâu thuẫn sau đó nhanh chóng leo thang thành xô xát. Hai người phụ nữ lao vào giật tóc nhau trước sự chứng kiến của nhiều du khách. Người thân phải can thiệp trước khi lực lượng an ninh được gọi tới. Cả Howaida và Dan Adam đều bị trầy xước và bầm tím.

Theo báo Al Arabiya, HLV Hossam Hassan cố gắng can ngăn nhưng bất ngờ ngất xỉu do căng thẳng. Tuy nhiên, luật sư của nhà cầm quân 60 tuổi sau đó bác bỏ thông tin ông gặp vấn đề về sức khỏe và khẳng định HLV trưởng tuyển Ai Cập vẫn khỏe mạnh.

Ông Hossam Hassan đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia từ năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Sau vụ ẩu đả, ông Hassan được cho là quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập kỷ với người vợ đầu Howaida. Ông đã ký giấy ly hôn tại một văn phòng đăng ký pháp lý ở Cairo. Ông Hassan và bà Howaida có ba người con.

Mohamed Shams, luật sư đại diện cho người vợ thứ hai, cho biết: “Chúng tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ không đi đến ly hôn, nhưng tình hình đã leo thang tới mức này”. Vị luật sư đồng thời tuyên bố thân chủ của mình là nạn nhân của “cuộc tấn công có chủ đích”.

Trong khi đó, Ahmed Hamad, luật sư đại diện gia đình Howaida, từ chối tiết lộ thêm về cuộc ly hôn và cho biết gia đình hiện đang giữ im lặng trước truyền thông.

HLV Hossam Hassan kết hôn với Dan Adam vào năm 2015 trong thời gian vẫn duy trì cuộc hôn nhân với Howaida. Ông và người vợ thứ hai từng chia tay trong thời gian ngắn vào năm 2022 trước khi nối lại mối quan hệ.

Theo luật pháp Ai Cập, đàn ông Hồi giáo được phép kết hôn cùng lúc với tối đa bốn người vợ. Cơ quan đăng ký có trách nhiệm thông báo cho những người vợ hiện tại về cuộc hôn nhân mới. Người chồng cũng phải đối xử bình đẳng với các bà vợ về nhà ở, hỗ trợ tài chính và điều kiện sống.

Hossam Hassan là một trong những nhân vật nổi tiếng của bóng đá Ai Cập. Ông đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia từ năm 2024 và thành công dẫn dắt Ai Cập vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đội bóng châu Phi dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina tại Atlanta. Sau World Cup, Hassan được gia hạn hợp đồng và dự kiến tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Ai Cập đến năm 2030.