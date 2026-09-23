Bé gái dân tộc Nùng được bạn đọc giúp đỡ hơn 100 triệu đồng sau tai nạn

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 100.949.173 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ Nông Ngọc Điệp, cô bé 15 tuổi người Nùng điều trị tại Khoa Chấn thương chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Số tiền được trao sau khi bài viết “Bố mất, mẹ bỏ đi, bé gái Nùng 15 tuổi gặp nạn, người cô vay 80 triệu cứu cháu” đăng tải trên VTC News, phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình Điệp.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Nông Thị Bé, cô ruột và là người trực tiếp chăm sóc Điệp tại bệnh viện, xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của cháu.

Chị Bé cho biết khoản tiền này là sự giúp đỡ rất lớn đối với gia đình. Trước đó, để đưa Điệp đi điều trị, chị phải vay mượn bạn bè 80 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo, không có khoản tích lũy để trang trải những chi phí phát sinh sau tai nạn.

“Gia đình cảm ơn các cô chú, anh chị và mọi người đã thương cháu, giúp đỡ cháu. Có số tiền này, gia đình tôi đỡ lo hơn rất nhiều, cháu có điều kiện tiếp tục điều trị”, chị Bé nói.

Chị Nông Thị Bé đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo chị Bé, điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là Điệp sớm hồi phục, có thể đi lại và trở về nhà. Khoản tiền bạn đọc hỗ trợ sẽ được gia đình sử dụng để phục vụ quá trình điều trị, đồng thời trang trải những chi phí cần thiết trong thời gian Điệp còn ở bệnh viện.

Điệp là người dân tộc Nùng, sống tại thôn Tam Gia, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương giáp biên giới. Bố Điệp qua đời cách đây một năm sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ em rời đi khi con gái mới 4 tuổi. Từ đó, hai chị em Điệp lớn lên bên bà nội.

Người bà tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt. Em gái Điệp hiện học lớp 7. Ba bà cháu sống trong căn nhà tình nghĩa, nương tựa vào nhau giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Vốn đã khó khăn, gia đình gần như không có khoản dự phòng nào cho những biến cố bất ngờ. Tai nạn xảy ra ngày 2/8 càng khiến cuộc sống của ba bà cháu thêm chật vật.

Hôm đó, Điệp tự ngã trên đường, bị chấn thương nặng và phải nhập viện điều trị. Từ một cô bé đang tuổi đến trường, em phải nằm viện, trải qua các cuộc phẫu thuật và cần người chăm sóc trong thời gian dài.

Từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chăm cháu, chị Bé gần như không rời giường bệnh. Chị lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hỗ trợ Điệp những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt và hỏi han bác sĩ về tình trạng của cháu sau mỗi lần thăm khám.

Sự chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp gia đình Điệp có thêm nguồn lực vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Với cô bé 15 tuổi, chặng đường điều trị vẫn còn tiếp tục, nhưng giờ đây em có thêm một điểm tựa để cố gắng hồi phục.

Ở căn nhà nhỏ nơi vùng biên, bà nội và cô em gái lớp 7 vẫn chờ Điệp trở về. Mong ước của gia đình lúc này giản dị: cô bé được chữa trị đầy đủ, sớm tự bước đi trên đôi chân của mình và trở lại cuộc sống bình thường.