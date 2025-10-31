(VTC News) -

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (diễn viên, doanh nhân) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt.

Theo hồ sơ điều tra, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty – có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Trong thời gian hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, nhà đầu tư đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước khi ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký mua đất của 4 hộ dân trong khu vực dự án, chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12/2007, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán sổ sách.

Trong quá trình điều hành, bị can còn bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.