(VTC News) -

Ngày 24/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết xử phạt trường hợp không chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời có hành vi đánh người khi tham gia giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc xe ô tô con đang đi trên Quốc lộ 14. Khi đến đoạn qua xã Ia Le, tỉnh Gia Lai thì 2 người đàn ông điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm từ trong lề lao ra đường. Thấy vậy tài xế xe ô tô con đã chủ động bóp còi và giảm tốc độ tránh xảy ra tai nạn.

Clip hai người đàn ông lao ra Quốc lộ 14 suýt gây tai nạn rồi chặn đầu xe, hành hung tài xế được chia sẻ trên mạng xã hội

Tuy nhiên sau đó 2 người đàn ông xe máy đã lao lên phía trước chặn đầu xe ô tô con, buông lời chửi bới. Lúc này tài xế ô tô dừng xe, xuống xin lỗi thì bị 1 người đàn ông đánh vào vùng ngực.

Nắm thông tin về sự việc trên, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an xã Ia Le nhanh chóng xác minh, mời những người có liên quan đến làm việc. Qua đó, lực lượng Công an xác định người điều khiển xe máy là Bùi Mạnh C. (SN 1974) và người ngồi sau là Trần Qu. (SN 1997, cùng trú tại xã Ia Le, tỉnh Gia Lai).

Trong đó, Bùi Mạnh C. là người đã chửi bới, đánh lái xe ô tô. Bản thân C. không có giấy phép lái xe.

Bùi Mạnh C. là người cầm lái và hành hung tài xế làm việc với cơ quan công an

Dựa trên những hồ sơ thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt Bùi Mạnh C. về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, và bà L.T.H.H. (trú tại TP.HCM) vì hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Tổng cộng các lỗi vi phạm bị xử phạt 13 triệu đồng.