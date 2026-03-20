Bắt 2 thanh niên cùng đồng bọn chém trọng thương người rồi trốn sang Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 tội phạm truy nã về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Phi Long (SN 2008, trú tại phường Kim Long, TP Huế) và Vũ Bá Ngọc Sơn (SN 2007, trú phường Phú Xuân, TP Huế).

Theo hồ sơ điều tra, tối ngày 10/2/2025, Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn cùng 15 người khác (từ 14 đến 18 tuổi, cùng trú TP Huế) sử dụng 6 xe máy, mang theo hung khí gồm dao tự chế, kiếm và vỏ chai bia để đi tìm nhóm người có mâu thuẫn từ trước nhằm đánh trả, nhưng không gặp.

Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn (áo trắng) tại trụ sở cơ quan công an

Sau đó, nhóm này tiếp tục điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trên ở TP Huế.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Đào Tấn (TP Huế), phát hiện Nguyễn Văn Đô (SN 2008) và Nguyễn Phan Xuân Quý (SN 2004, cùng trú phường Thuận Hóa (TP Huế) nhóm thanh thiếu niên côn đồ quay xe, dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Đô bị thương tích ở tay trái, lưng và chân phải, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 8%.

Tại thời điểm thực hiện hành vi, cơ quan công an xác định có 8 người dưới 16 tuổi và 9 người trên 16 tuổi.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Sau khi gây án, Nguyễn Phi Long, Vũ Bá Ngọc Sơn cùng Huỳnh Quang Vinh (sinh An 2009, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) bỏ trốn sang Campuchia.

Qua quá trình theo dõi, truy tìm tung tích và xác định thời điểm các đối tượng từ Campuchia trở về địa phương, cơ quan công an triển khai lực lượng, bắt giữ thành công Nguyễn Phi Long và Vũ Bá Ngọc Sơn.

Hiện đối tượng Huỳnh Quang Vinh vẫn đang lẩn trốn; cơ quan công an tiếp tục phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan vận động đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.