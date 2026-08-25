Nữ MC dầm mưa dẫn 'Tổ quốc trong tim': Nổi tiếng nhất nhì VTV, đời tư viên mãn

(VTC News) -

Concert Tổ quốc trong tim vừa diễn ra tại TP.HCM với quy mô khoảng 40 nghìn khán giả. Một trong những hình ảnh “phủ sóng” mạng xã hội là 3 MC Nguyên Khang, Phí Linh, Vũ Mạnh Cường trực tiếp dẫn chương trình giữa cơn mưa nhưng vẫn thể hiện phong thái nghiêm trang, chuyên nghiệp. Sau đêm diễn, khoảnh khắc này lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

MC Phí Linh dầm mưa dẫn chương trình.

Là MC nữ duy nhất trong chương trình, Phí Linh được nhiều khán giả khen ngợi. Chia sẻ cảm xúc sau chương trình, nữ MC gọi đây là một trong những lần dẫn chương trình khó quên. Cô cho rằng chính năng lượng và tinh thần đoàn kết của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đứng trên sân khấu.

Phí Linh nói được truyền năng lượng từ mọi người, được tinh thần đoàn kết ấm áp chở che của đồng bào mình tiếp thêm sức mạnh.

“Các khán giả cùng đội mưa hát vang bài Quốc ca, rất nhiều người nở nụ cười, có những người rơi nước mắt. Tiếng nói của chúng tôi lúc ấy là tiếng nói của mọi người”, cô viết.

Phí Linh là nữ MC nổi tiếng của VTV.

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Phí Linh có tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh. Nữ MC là cựu học sinh khối chuyên Pháp, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Năm 2009, Phí Linh giành danh hiệu Á quân cuộc thi Cầu Vồng.

Kể từ đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), thu hút khán giả nhờ phong cách dẫn dắt chỉn chu, ngôn từ chuyên nghiệp cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Những năm qua, Phí Linh ghi dấu ấn với khán giả khi dẫn dắt hàng loạt các chương trình như Me xanh, Quán âm nhạc (VTV3), Kidshow Hành Tinh Vuông Kplus, Gương mặt mới (VTV6), Thời trang và cuộc sống, Muôn màu Showbiz, Thay đổi cuộc sống, The Voice, King of Rap, Điểm hẹn tài năng...

Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề dẫn chương trình, MC Phí Linh nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình thu hút, phong thái đĩnh đạc, lối dẫn chuyên nghiệp và đặc biệt là khả năng hoạt ngôn, linh hoạt.

Phí Linh kết hôn với BTV Hoàng Linh vào năm 2019.

Khác với việc cởi mở trong sự nghiệp, Phí Linh là người kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. Năm 2019, Phí Linh bất ngờ tổ chức đám cưới. Ông xã của nữ MC là BTV Lê Hoàng Linh cũng đang công tác tại Ðài Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, cặp đôi có một con gái 7 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Sau khi có con, Phí Linh hạn chế dẫn những chương trình dài hơi để muốn tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Nhiều người còn không khỏi ghen tị khi Phí Linh hào hứng tiết lộ rằng mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cả hai vẫn giữ thói quen lãng mạn như ngày nào, đều đặn nắm tay, hôn nhau vào buổi sáng.

Tổ ấm nhỏ của MC Phí Linh.

Trên trang cá nhân, MC nổi tiếng của VTV thoải mái chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với Phí Linh khi có cuộc sống đáng mơ ước với sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn.