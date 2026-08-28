Hành động ý nghĩa của MC Vũ Mạnh Cường sau khi gây sốt tại 'Tổ quốc trong tim'

(VTC News) -

Hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và hòa chung cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, MC Vũ Mạnh Cường cùng các nghệ sĩ tiêu biểu TP.HCM tham gia buổi lễ chào cờ đặc biệt.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc, mà còn là minh chứng cho trách nhiệm công dân và tấm lòng biết ơn của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh của các bậc tiền nhân.

MC Vũ Mạnh Cường cùng nghệ sĩ tiêu biểu TP.HCM tham gia buổi lễ chào cờ đặc biệt.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố như Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Phương Thanh, MC Quỳnh Hoa, nhà sản xuất Thành Trung, diễn viên Huỳnh Nhựt, ca sĩ Đặng Hồng Hải... Trong không khí trang nghiêm, MC Vũ Mạnh Cường cùng các văn nghệ sĩ hòa giọng trong những ca khúc về quê hương, đất nước và dâng hương tưởng niệm tại khu vực đang triển khai tìm kiếm, xác minh thông tin về hài cốt các anh hùng liệt sĩ.

Từng nhiều lần đến Công viên Lê Thị Riêng trong các dịp tri ân, Vũ Mạnh Cường cho biết lần trở lại này cùng các đồng nghiệp mang đến cho anh một cảm xúc và ý nghĩa đặc biệt.

“Được hát Quốc ca tại nơi đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính là nghi thức kết nối tâm linh giữa quá khứ hào hùng và hiện tại thanh bình, giữa những anh hùng đã hòa tan máu xương vào lòng đất mẹ với thế hệ hôm nay đang mang trên vai khát vọng dựng xây đất nước, giữa sự hy sinh vô điều kiện cho độc lập và trách nhiệm gìn giữ thành quả hòa bình”, anh tâm sự.

Các nghệ sĩ tham gia tại sự kiện.

Theo nam MC, mỗi lần giai điệu Quốc ca vang lên, anh đều cảm nhận rõ sự xúc động dâng lên trong lồng ngực. Với anh, từng ca từ không chỉ là niềm tự hào mà còn nhắc nhở người nghệ sĩ về trách nhiệm sống tử tế, cống hiến và luôn ghi nhớ những hy sinh đã góp phần làm nên hình hài Tổ quốc hôm nay.

Trước đó vào tối 23/8, MC Vũ Mạnh Cường tạo tiếng vang lớn tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim. Trên sân khấu, nam MC gây ấn tượng khi nở nụ cười rạng rỡ, dõng dạc dẫn chương trình dưới cơn mưa tầm tã. Kinh nghiệm qua hàng trăm chương trình truyền hình trực tiếp và đại lễ lớn như A50, A80 hay Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác đã giúp anh bình tĩnh làm chủ mọi biến số, kể cả thời tiết xấu.

Vũ Mạnh Cường gây sốt khi dẫn dưới mưa tại concert “Tổ quốc trong tim”.

Vũ Mạnh Cường là một trong những MC nổi bật của Việt Nam, đặc biệt ghi dấu ấn ở các sân khấu sắc đẹp và những chương trình nghệ thuật mang tầm quốc gia. Anh luôn được xếp vào hàng ngũ MC top đầu dẫn chính luận rất “tình”. Nam MC sở hữu biệt tài biến những sự kiện lịch sử trang nghiêm thành các câu chuyện đời thường, chân thực và giàu tính rung cảm.

Ở những trường đoạn tri ân đòi hỏi đong đầy cảm xúc và chạm sâu vào tâm khảm khán giả, Vũ Mạnh Cường cùng những người dẫn chương trình tên tuổi như Hoài Anh, Hồng Nhung, Hạnh Phúc, Mỹ Lan hay Khánh Vy là số ít gương mặt luôn giữ được sự chuẩn mực, tinh tế và đạt hiệu quả truyền tải trọn vẹn nhất.