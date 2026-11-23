(VTC News) -

Từ ngày 23-27/11, tại Viện Dầu khí Việt Nam (167 Trung Kính, Hà Nội), nhà văn Nguyễn Như Phong tổ chức triển lãm ảnh Trên những công trình dầu khí và ra mắt bộ sách gồm tiểu thuyết Người gọi dầu, hai tập phóng sự, ký sự, bình luận Tôi đã thấy và tôi đã viết.

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2026).

Nhà văn Nguyễn Như Phong tại buổi triển lãm và ra mắt sách.

Điểm nhấn của bộ sách là tiểu thuyết Người gọi dầu, dày 216 trang, được giới thiệu là tác phẩm đầu tiên viết về ngành Dầu khí Việt Nam. Tác phẩm khắc họa hình ảnh những kỹ sư khoan dầu khí, những người làm công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, thường xuyên đối mặt với điều kiện lao động khắc nghiệt và nhiều thử thách.

Thông qua câu chuyện về một người kỹ sư, nhà văn đề cập đến hành trình thăm dò, tìm kiếm dầu khí, đồng thời khai thác đời sống tình cảm, những mối quan hệ và thế giới nội tâm của người lao động trong môi trường đặc thù.

Bên cạnh tiểu thuyết, bộ sách Tôi đã thấyvà tôi đã viết gồm hai tập, tập hợp các bài phóng sự, ký sự và bình luận chính trị được Nguyễn Như Phong thực hiện trong nhiều năm. Tập 1 có hơn 20 bài viết về ngành Dầu khí, phản ánh các nhân vật, sự kiện và công trình tiêu biểu. Tập 2 gồm những bài viết về chính trị, xã hội.

Tác giả Nguyễn Như Phong bắt đầu viết về ngành Dầu khí từ năm 1986, khi còn là phóng viên Báo Công an nhân dân. Từ năm 2007, trên các cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Năng lượng Mới và Tạp chí điện tử PetroTimes, ông tiếp tục theo đuổi đề tài này.

Đến nay, nhà văn đã có hơn 100 phóng sự về hoạt động của ngành Dầu khí. Quá trình tác nghiệp đưa ông đến nhiều công trình, dự án trong và ngoài nước như Nhenhetxky, Peru 67, Bir Seba, Junin 2; đồng thời giúp ông có cơ hội đặt chân tới nhiều giàn khoan, giàn khai thác ngoài khơi của Petrovietnam.

Từ những chuyến đi, ông có thêm tư liệu về công việc và cuộc sống của đội ngũ kỹ sư, công nhân dầu khí. Những câu chuyện trên công trường, giàn khoan trở thành chất liệu cho các bài viết và sáng tác văn học.

Cùng với hoạt động ra mắt sách, triển lãm ảnh Trên những công trình dầu khí giới thiệu hơn 50 bức ảnh do Nguyễn Như Phong ghi lại trong quá trình tác nghiệp.

Các tác phẩm ghi lại hoạt động lao động tại những công trình dầu khí trên đất liền và ngoài khơi, tập trung vào hình ảnh kỹ sư, công nhân làm việc trên giàn khoan, công trường và các dự án khai thác.

Nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường: gương mặt sạm nắng của người lao động giữa biển khơi, những giờ làm việc căng thẳng hay sự tập trung trong môi trường đòi hỏi cao về kỹ thuật và an toàn.

Triển lãm ảnh “Trên những công trình dầu khí” giới thiệu hơn 50 bức ảnh do Nguyễn Như Phong ghi lại trong quá trình tác nghiệp.

Theo nhà văn Nguyễn Như Phong, máy ảnh là phương tiện ông thường mang theo trong các chuyến đi thực tế. Bên cạnh việc ghi chép bằng ngôn từ, ông muốn lưu lại hình ảnh chân thực về những con người và công trình đã có dịp tiếp xúc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, cho rằng việc giới thiệu sách và tổ chức triển lãm là dịp lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và các thế hệ người lao động dầu khí. Theo ông, những tư liệu này có ý nghĩa đối với cả người trong ngành và công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá cao quá trình thâm nhập thực tế của Nguyễn Như Phong. Theo ông, với một lĩnh vực đặc thù như dầu khí, người viết cần trực tiếp đến công trình, gặp gỡ và tìm hiểu đời sống của người lao động để có tư liệu phản ánh chân thực.

Triển lãm ảnh và bộ sách được giới thiệu trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, góp thêm tư liệu về hoạt động sản xuất, các công trình và đời sống của những người gắn bó với lĩnh vực này.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cùng lãnh đạo, các đơn vị: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Chi nhánh Điều hành Dầu khí Cửu Long - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP Cửu Long), Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco), Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Vingroup.