'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội

Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Lĩnh Nam cơ bản hoàn tất. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cống ngầm, điện ngầm đang được triển khai. Việc thi công khiến một số hộ dân hai bên đường gặp khó khăn trong sinh hoạt khi lối vào nhà bị thu hẹp, có nơi người dân phải sử dụng cầu tạm hoặc lối đi rất nhỏ.