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Xuất bản ngày 10/09/2026 12:43 PM
Xuất bản ngày 10/09/2026 12:43 PM

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội

Công Minh
Công Minh
(VTC News) -

Tại các dự án mở rộng đường Lĩnh Nam và trạm cân chân cầu Thăng Long, bụi đất phát tán dày đặc, phủ mù đường phố, khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Video: ‘Bão bụi’ từ các đại công trường phủ mù đường phố Hà Nội

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 1

Khu vực chân cầu Thăng Long, đoạn đầu đường Võ Văn Kiệt thời gian qua xuất hiện tình trạng bụi đất khủng khiếp do thi công dự án trạm cân tự động kiểm soát tải trọng phương tiện.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 2

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 9/9, một đoạn mặt đường dài khoảng 50-100 m dưới chân cầu Thăng Long, hướng đi ngoại thành, thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh, được bóc lớp mặt đường để phục vụ thi công. Khu vực công trường ngổn ngang đất đá, trong khi các xe vẫn qua lại khiến bụi liên tục cuộn lên.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 3

Có thời điểm, cả khu vực chìm trong màn bụi trắng xóa. Lớp bụi dày khiến người đi đường khó quan sát phương tiện phía trước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi lưu lượng xe tăng, đất cát bám trên mặt đường bị bánh xe cuốn lên rồi phát tán theo gió, tạo thành những đợt bụi phủ mờ khu vực. Người điều khiển xe máy phải kéo cao khẩu trang, cúi thấp người hoặc dùng tay che mặt để tránh bụi.

Khi lưu lượng xe tăng, đất cát bám trên mặt đường bị bánh xe cuốn lên rồi phát tán theo gió, tạo thành những đợt bụi phủ mờ khu vực. Người điều khiển xe máy phải kéo cao khẩu trang, cúi thấp người hoặc dùng tay che mặt để tránh bụi.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 5

Lớp bụi không chỉ phủ mặt đường mà còn bám dày trên cây xanh hai bên. Nhiều hàng cây chuyển sang màu trắng đục cho thấy mức độ phát tán bụi tại khu vực.

Những công trình giao thông đang từng ngày thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, việc kiểm soát bụi, đất đá và bảo đảm an toàn cho người dân cũng cần được đặc biệt chú trọng.

Những công trình giao thông đang từng ngày thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, việc kiểm soát bụi, đất đá và bảo đảm an toàn cho người dân cũng cần được đặc biệt chú trọng.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 7

Bên cạnh đó, Dự án mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài khoảng 3,4 km, kéo dài từ nút giao Tam Trinh đến đê Nguyễn Khoái, trong đó đoạn từ phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2 km, nằm trên hướng tuyến Vành đai 2,5. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng và đang được triển khai thi công sau khi cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 8

Tuy nhiên, việc thi công kéo dài trong điều kiện lượng xe qua lại lớn khiến đường Lĩnh Nam thường xuyên chìm trong bụi đất. Mỗi khi xe tải, ô tô hoặc xe máy chạy qua, lớp đất cát trên mặt đường bị cuốn lên, tạo thành những đám bụi dày đặc, phủ mờ cả tuyến phố.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 9

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 9/9, dọc công trường dự án, đất đá và vật liệu xây dựng được tập kết tại nhiều vị trí.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 10
'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 11

Một số đoạn mặt đường chưa hoàn thiện, đất cát tràn lan khiến bụi liên tục phát tán khi có phương tiện di chuyển.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 12

Chỉ một chiếc xe chạy nhanh cũng có thể kéo theo cả màn bụi phía sau.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 13
'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 14

Những xe đi phía sau hứng trọn lớp bụi trắng xóa, tài xế phải giảm tốc độ.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 15

Đáng chú ý, vào những thời điểm đông phương tiện, tình trạng bụi càng trở nên nghiêm trọng. Gió kết hợp với dòng xe qua lại khiến đất cát cuộn lên từng đợt, có lúc phủ kín cả khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và môi trường sống của người dân hai bên đường.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 16
'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 17
'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 18

Người dân bịt kín khẩu trang, lấy tay che mặt, cố tránh “bão bụi” tại các đoạn đang thi công. Những hộ kinh doanh mặt đường cũng phải thường xuyên lau dọn vì bụi bám dày trên cửa kính, bàn ghế và hàng hóa.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 19

Một tiểu thương trên đường Lĩnh Nam chia sẻ, gia đình rất ủng hộ dự án và mong tuyến đường sớm hoàn thành, song đề nghị đơn vị thi công tăng cường phun nước, che chắn và thu dọn đất cát để hạn chế bụi phát tán. Trong lúc bán hàng, chị phải đeo khẩu trang liên tục, thường xuyên lau dọn vì bụi quá nhiều.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 20
'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 21

Tại khu vực gần Trường THPT Hoàng Văn Thụ, tình trạng bụi gia tăng, nhất là vào giờ tan học khi lượng xe tăng cao. Các em học sinh phải đeo khẩu trang, dùng tay che kín mặt để tránh bụi khi bước chân ra đường.

'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 22
'Bão bụi' mù mịt từ các công trường bủa vây đường phố Hà Nội - 23

Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Lĩnh Nam cơ bản hoàn tất. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cống ngầm, điện ngầm đang được triển khai. Việc thi công khiến một số hộ dân hai bên đường gặp khó khăn trong sinh hoạt khi lối vào nhà bị thu hẹp, có nơi người dân phải sử dụng cầu tạm hoặc lối đi rất nhỏ.

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