Man Utd rối loạn từ thượng tầng, Pochettino sẽ thất bại như Carrick?

(VTC News) -

Ngày 12/11, Manchester United chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Mauricio Pochettino thay thế Michael Carrick, khép lại hành trình theo đuổi chiến lược gia người Argentina kéo dài gần một thập kỷ.

Nhà cầm quân 54 tuổi được kỳ vọng giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng, cải thiện phong độ và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, theo phân tích của tờ báo Anh Guardian và Sky Sports, Pochettino sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ chất lượng đội hình, sự thiếu ổn định trong bộ máy quản lý đến áp lực thành tích tại Old Trafford.

Vòng lặp thất bại?

Theo báo Guardian, việc Man Utd bổ nhiệm Pochettino không phải là lựa chọn bất ngờ. Đội bóng từng nhiều lần cân nhắc đưa ông về Old Trafford, từ giai đoạn thành công tại Tottenham đến khi chiến lược gia người Argentina chuẩn bị rời Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, thời điểm hai bên chính thức hợp tác lại đặt ra nhiều dấu hỏi. Man Utd đang trải qua giai đoạn khó khăn, nằm trong nhóm xuống hạng trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Pochettino không còn duy trì được sức hút và thành tích chuyên môn như thời kỳ đỉnh cao tại Tottenham.

HLV Mauricio Pochettino được bổ nhiệm thay thế Michael Carrick. (Ảnh: Reuters)

Báo Guardian nhận định những trải nghiệm tại PSG, Chelsea và Tottenham có thể trở thành lời cảnh báo đối với HLV Mauricio Pochettino trước khi ông bắt đầu công việc mới.

Tại PSG, chiến lược gia người Argentina từng gặp khó khăn trong việc quản lý phòng thay đồ có nhiều ngôi sao. Ông phải tìm cách dung hòa những cầu thủ có cá tính mạnh, đồng thời duy trì kỷ luật và cường độ tập luyện.

Pochettino từng gặp khó khăn trước cái tôi quá lớn của các cầu thủ, thái độ thiếu cầu thị của một số tài năng trẻ và sự khó khăn trong việc duy trì tinh thần tập luyện. Đây được đánh giá là vấn đề có thể tái diễn tại Man Utd, nơi nhiều cầu thủ chưa thể hiện được sự ổn định và tinh thần thi đấu cần thiết.

Trong thời gian dẫn dắt Chelsea, Pochettino tiếp tục đối mặt những khó khăn khác. Đội hình thiếu cân đối cùng cơ cấu quản lý không nhất quán khiến ông không thể xây dựng tập thể theo mong muốn. Cuối cùng, hai bên chia tay sau một mùa giải.

Theo tờ báo Anh, những vấn đề tương tự đang tồn tại tại Old Trafford. Đội hình Man Utd được xây dựng qua nhiều đời HLV, với các cầu thủ được chiêu mộ để phục vụ những hệ thống chiến thuật khác nhau. Điều này khiến Pochettino khó triển khai ngay triết lý bóng đá của mình.

Ngay cả Tottenham, nơi Pochettino đạt được những thành công đáng kể nhất trong sự nghiệp huấn luyện tại Anh, cũng để lại bài học quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tottenham từng thi đấu nổi bật nhờ lối chơi pressing cường độ cao, khả năng di chuyển liên tục và tinh thần thi đấu quyết liệt. Tuy nhiên, việc không được bổ sung lực lượng phù hợp khiến đội bóng dần suy giảm thể lực, đánh mất sự hiệu quả và cuối cùng rơi vào khủng hoảng.

Báo Anh cho rằng chính những yếu tố từng giúp Tottenham thành công lại góp phần khiến tập thể này suy sụp. Một đội bóng vận hành dựa trên cường độ cao khó có thể duy trì phong độ nếu thiếu chiều sâu lực lượng và sự đầu tư liên tục.

Đó cũng là thách thức lớn đối với Pochettino tại Man Utd. Nhà cầm quân người Argentina cần sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo để xây dựng đội hình phù hợp, thay vì chỉ được kỳ vọng giải quyết mọi vấn đề bằng những thay đổi trên sân tập.

Một trở ngại khác là áp lực thành tích. Trong hơn một thập kỷ qua, Man Utd liên tục thay đổi HLV nhưng chưa tìm được sự ổn định lâu dài. Từ những chiến lược gia giàu kinh nghiệm đến các nhà cầm quân trẻ, nhiều người đều không thể đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford. Trước đó, Sir Alex Ferguson mở ra kỷ nguyên vàng son với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội bóng đã 13 năm chưa chạm đến chức vô địch quốc nội, kể từ lần cuối ở mùa giải 2012-2013.

Việc liên tục sa thải HLV cũng phản ánh những vấn đề sâu xa hơn trong cách vận hành CLB. Nếu những bất cập ở cấp lãnh đạo không được giải quyết, Pochettino có nguy cơ trở thành người tiếp theo phải chịu trách nhiệm cho thất bại của cả hệ thống.

Hy vọng của Pochettino

Dù tồn tại nhiều rủi ro, Pochettino vẫn có những lợi thế để tạo ra sự khác biệt tại Old Trafford. Theo Sky Sports, chiến lược gia người Argentina sở hữu kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh, khả năng phát triển cầu thủ và xây dựng môi trường tập luyện tích cực. Đây là những yếu tố mà Man Utd đang thiếu sau giai đoạn dài bất ổn.

Pochettino được đánh giá là một trong số ít HLV được Man Utd bổ nhiệm trong những năm gần đây đã chứng minh được năng lực tại Ngoại hạng Anh trước khi nhận việc. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc tại các CLB lớn, nơi áp lực từ truyền thông, người hâm mộ và ban lãnh đạo luôn rất cao.

Pochettino cần thời gian để cải thiện thể lực, thay đổi thói quen thi đấu và xây dựng hệ thống chiến thuật phù hợp với lực lượng hiện có. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Pochettino có khả năng quản lý con người và tạo dựng mối quan hệ với cầu thủ. Trong bối cảnh nhiều thành viên Man Utd thi đấu thiếu ổn định, sự xuất hiện của một HLV có cá tính mạnh và phương pháp làm việc rõ ràng có thể giúp cải thiện tinh thần toàn đội.

Theo báo Guardian, một số cầu thủ hiện tại của Man Utd sở hữu những phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của chiến lược gia người Argentina.

Kobbie Mainoo có khả năng giữ bóng dưới áp lực và thực hiện những đường chuyền nhanh, giúp đội bóng triển khai tấn công từ tuyến giữa. Carlos Baleba và Andrey Santos được kỳ vọng có thể phát huy tốt hơn khả năng di chuyển, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự trong hệ thống mới.

Trên hàng công, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo có thể gây áp lực liên tục lên đối phương. Trong khi đó, Benjamin Sesko sở hữu thể hình và những phẩm chất phù hợp với mẫu trung phong mà Pochettino ưa thích.

Tuy nhiên, việc chuyển sang lối chơi pressing cường độ cao cũng đòi hỏi những điều chỉnh đáng kể. Hàng phòng ngự cần có tốc độ để duy trì vị trí dâng cao, trong khi các tiền vệ phải tích cực tranh chấp và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng.

Báo Guardian đặt dấu hỏi về khả năng thích nghi của Harry Maguire trong hệ thống phòng ngự dâng cao. Bruno Fernandes cũng có thể phải thay đổi cách chơi, tuân thủ kỷ luật chiến thuật chặt chẽ hơn và hạn chế những quyết định mạo hiểm.

Nếu giải quyết được những vấn đề này, Pochettino có thể giúp Man Utd hình thành bản sắc chiến thuật rõ ràng, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Một lợi thế khác là điểm xuất phát tương đối thấp của đội bóng. Theo Sky Sports, việc tiếp quản Man Utd khi CLB đang ở gần đáy bảng xếp hạng đồng nghĩa với việc Pochettino có cơ hội tạo ra những cải thiện dễ nhận thấy trong thời gian ngắn.

Chỉ cần giúp đội bóng giành chiến thắng trở lại, cải thiện vị trí và xây dựng lối chơi ổn định, ông có thể phần nào khôi phục niềm tin của người hâm mộ. Những kết quả tích cực ban đầu cũng giúp chiến lược gia người Argentina có thêm thời gian để thực hiện kế hoạch dài hạn.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 sẽ là cơ hội để Man Utd bổ sung những vị trí còn thiếu, đồng thời điều chỉnh đội hình theo yêu cầu của HLV mới.

Tuy nhiên, thành công lâu dài vẫn phụ thuộc vào mức độ kiên nhẫn của ban lãnh đạo. Pochettino cần thời gian để cải thiện thể lực, thay đổi thói quen thi đấu và xây dựng hệ thống chiến thuật phù hợp với lực lượng hiện có.

Sky Sports nhận định yếu tố hấp dẫn nhất trong cuộc hợp tác này chính là cơ hội để cả hai bên tìm lại vị thế. Pochettino chưa giành được danh hiệu nào tại Anh, trong khi Man Utd đang tìm kiếm một HLV có thể đưa đội bóng trở lại nhóm cạnh tranh những vị trí hàng đầu.