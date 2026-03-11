Ngắm hoa gạo bung nở đỏ rực giữa núi rừng Sơn La

Những ngày này, hoa gạo bắt đầu nở rộ ở nhiều khu vực tại Sơn La. Từ các bờ suối, ven sông cho đến những bản làng nằm rải rác giữa sườn đồi, loạt cây gạo cổ thụ đồng loạt nở hoa, tạo nên những mảng đỏ nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Tây Bắc.
Sắc đỏ của hoa gạo không chỉ làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên mà còn mang đến dấu hiệu quen thuộc của mùa mới đối với người dân địa phương.
Dọc những con đường dẫn vào bản, bên bờ nương hay ven sông, những cây gạo cao lớn vươn tán rộng, nổi bật giữa không gian mênh mang.
Khác với nhiều loài cây rừng khác, khi bước vào mùa hoa, cây gạo thường rụng gần hết lá. Trên những cành khẳng khiu, chỉ còn lại những bông hoa đỏ đậm nở dày đặc.
Chính sự tương phản giữa cành trơ và sắc hoa rực rỡ đã tạo nên hình ảnh rất đặc trưng của loài cây này.
Hoa gạo có tên khoa học là Bombax ceiba, ở nhiều nơi còn được gọi là mộc miên hoặc pơ lang. Đây là loài cây quen thuộc trong đời sống nông thôn Việt Nam, thường xuất hiện ở ven sông, đầu làng hoặc các khu đất trống gần khu dân cư. Hoa thường nở rộ vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 Dương lịch.
Mỗi bông hoa có năm cánh dày, kích thước lớn, màu đỏ thẫm, ở giữa là nhụy vàng nổi bật.
Khi hoa nở rộ, cả tán cây gần như được phủ kín bởi những chùm hoa đỏ, tạo thành điểm nhấn dễ nhận thấy giữa không gian núi rừng.
Sau thời gian nở hoa, cây bắt đầu kết quả. Khi quả chín, lớp vỏ tách ra để lộ những sợi bông trắng bao quanh hạt. Theo gió, những sợi bông này bay đi nhiều nơi, giúp phát tán hạt giống và tạo nên những cây gạo mới.
Ở Sơn La, cây gạo có mặt tại nhiều khu vực, nhưng cảnh sắc ấn tượng nhất thường được nhắc đến ở các vùng ven sông Đà, đặc biệt là khu vực Quỳnh Nhai. Tại đây, nhiều cây gạo lớn mọc ven sông hoặc trên các sườn đồi thoai thoải, tạo nên những điểm đỏ nổi bật giữa không gian mặt nước và núi đá.
Tại các bản làng, nhiều cây gạo đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Những thân cây xù xì, tán rộng, đứng lặng lẽ giữa nương ngô hay ven đường bản. Theo người dân địa phương, nhiều cây gạo đã gắn bó với đời sống của bản làng qua nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, cùng với mùa hoa mận, hoa đào hay sơn tra, mùa hoa gạo cũng dần trở thành một điểm nhấn trong các hoạt động du lịch tại Sơn La. Vào thời điểm hoa nở rộ, nhiều du khách và bạn trẻ tìm đến các khu vực có cây gạo cổ thụ để chụp ảnh, ghi lại khung cảnh đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.
Giữa không gian núi rừng rộng lớn của Sơn La, mỗi mùa hoa gạo nở lại mang đến một gam màu đặc trưng cho vùng đất này. Những cây gạo cổ thụ với sắc hoa đỏ rực không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà còn gắn liền với đời sống và ký ức của nhiều bản làng nơi đây.
