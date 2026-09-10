(VTC News) -

Tính đến chiều 10/9 - ở thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ còn 2 tuần nữa là khởi tranh, chưa có bất kì đơn vị truyền hình nào ở Đông Nam Á công bố sở hữu bản quyền giải đấu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ mức giá quá cao mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chào bán đến các quốc gia có đội tuyển dự giải.

Tại Thái Lan, dư luận phản ứng mạnh về giá bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026. Loạt tờ báo, kênh truyền hình lớn ở nước này đồng loạt thông tin việc sẽ không mua bản quyền giải đấu. Tờ Thairath tiết lộ FIFA đã giảm giá từ 3 triệu USD xuống 2,5 triệu USD nhưng chưa nhà đài nào của nước này có ý định mua bản quyền.

Bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 ế ẩm.

Theo đánh giá của nhóm này, khả năng thu hồi vốn và hiệu quả truyền thông của FIFA ASEAN Cup 2026 khó tương xứng với số tiền bỏ ra. Chưa kể, việc phát giải đấu của đội tuyển quốc gia trên kênh truyền hình trả tiền có thể tạo hiệu ứng tiêu cực.

Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều chưa có bất kì động thái cụ thể nào nhằm sở hữu quyền phát sóng giải đấu. Do vậy, nhiều khả năng sẽ có lượng cổ động viên ở một số quốc gia Đông Nam Á không được xem giải đấu qua sóng truyền hình.

FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong loạt trận quốc tế của FIFA từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 tại Indonesia. Việc giải diễn ra trong thời gian FIFA Days giúp các đội tuyển được quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất. Những cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ nước ngoài cũng có thể trở về thi đấu nếu được đội tuyển triệu tập theo đúng quy định của FIFA.

Đây mới là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức. Dù là giải đấu của FIFA, sức hấp dẫn và giá trị thương mại vẫn chưa được khẳng định. So với phiên bản của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup mà đội tuyển Việt Nam vừa vô địch), giải của FIFA có ít trận đấu hơn, thi đấu ngắn ngày và chỉ tổ chức ở 2 quốc gia.

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác ASEAN Cup của AFF. 14 đội tuyển được chia làm 2 hạng đấu dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất trước thời điểm bốc thăm. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Premier Division cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan và Bangladesh.

Challenge Division gồm Brunei, Timor Leste, Lào, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc). Ở Premier Division, các đội chia làm 2 bảng đấu. Hai đội nhất bảng vào chung kết. Hai đội nhì bảng đấu với nhau tranh hạng 3.