(VTC News) -

Thai phụ N.T.N.H. nhập Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì đau bụng quanh rốn và vị trí vết mổ cũ nhưng không ra máu âm đạo, không ra nước, tỉnh táo, huyết động ổn định.

Thai phụ từng mổ lấy thai năm 2023 và có tiền sử phẫu thuật chửa kẽ bên phải.

Kết quả monitoring ghi nhận khoảng 2 cơn co tử cung, song cổ tử cung vẫn đóng. Siêu âm ban đầu cho thấy thai ổn định, chưa ghi nhận máu trong ổ bụng. Người bệnh được chuyển lên phòng đẻ để tiếp tục theo dõi.

Khoảng 30 - 40 phút sau, cơn đau bụng vẫn không thuyên giảm dù huyết áp và tình trạng chung của thai phụ ổn định. Các bác sĩ tiếp tục thăm khám và hội chẩn.

Lúc này, ê-kíp phát hiện một khối bất thường vùng góc gan. Siêu âm chuyên sâu cho thấy tim thai vẫn tốt nhưng có hình ảnh nước ối và màng ối thoát qua góc phải tử cung, tạo thành túi dịch dưới góc gan.

Dựa trên các dấu hiệu bất thường cùng tiền sử mổ lấy thai và phẫu thuật chửa kẽ bên phải, các bác sĩ nhận định người bệnh bị vỡ góc phải tử cung và chỉ định mổ lấy thai cấp cứu.

Ca phẫu thuật do BSCKII Phạm Văn Chung, Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, làm phẫu thuật viên chính.

Bác sĩ ‘bắt’ trúng biến chứng cực hiếm cứu thai phụ 36 tuần (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ nhanh chóng đưa bé trai nặng 3,1 kg ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, ê-kíp kiểm tra toàn bộ tử cung và phát hiện tại góc phải có ổ vỡ nham nhở dài khoảng 3 cm. Một phần bọc ối đã tràn qua vết nứt ra ngoài.

Đáng chú ý, vết mổ lấy thai cũ của người bệnh vẫn nguyên vẹn. Ê-kíp phẫu thuật bóc rau, kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi vị trí vỡ và bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Theo các bác sĩ, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa nguy hiểm, thường liên quan đến những trường hợp có tiền sử phẫu thuật hoặc can thiệp trên tử cung. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện ngay các dấu hiệu điển hình như đau dữ dội, chảy máu nhiều, tụt huyết áp hoặc suy thai.

Ở trường hợp này, việc thai phụ vẫn tỉnh táo, huyết động ổn định, tim thai tốt, không ra máu, không ra nước và siêu âm ban đầu chưa ghi nhận dịch ổ bụng khiến việc nhận diện biến chứng trở nên khó khăn.

Các bác sĩ cho rằng việc theo dõi sát diễn biến cơn đau, đánh giá lại người bệnh khi triệu chứng kéo dài và hội chẩn kịp thời đóng vai trò quan trọng trong phát hiện tổn thương.

Trường hợp trên cũng là lời cảnh báo đối với thai phụ có tiền sử mổ lấy thai hoặc từng phẫu thuật trên tử cung. Khi xuất hiện đau bụng bất thường ở những tuần cuối thai kỳ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, ngay cả khi chưa có dấu hiệu ra máu hoặc bất thường rõ ràng ở thai nhi.