Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam từ hôm nay

(VTC News) -

Nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội khóa XVI về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 20/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh cho lãnh đạo thành phố, sáng 19/9. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số 3.989.623 người và 99 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 54 xã và 45 phường).

Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Như vậy, từ ngày 20/9, cả nước có 9 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến về hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh gửi đến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ kỳ vọng Bắc Ninh phát triển trở thành một thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, có năng lực tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với đô thị Bắc Ninh, các giải pháp bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xác định.

Trong đó, tập trung bảo tồn hệ thống di sản văn hóa, lịch sử với 9 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Khởi nghĩa Yên Thế, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, địa điểm chiến thắng Xương Giang, chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, An toàn khu II Hiệp Hòa, khu Lăng mộ, Đền Đô.

Bắc Ninh cũng định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống tiêu biểu như hội Lim, lễ hội Đền Đô, lễ hội chùa Dâu, lễ hội Yên Tử và các lễ hội truyền thống khác; xây dựng các làng văn hóa - du lịch gắn với bảo tồn kiến trúc truyền thống, làng nghề, không gian Quan họ; phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù.

Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, thuộc Vùng Thủ đô và là đầu mối giao thông quan trọng với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa quốc gia. Thành phố có khả năng kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô 4F đang được xây dựng.

Bắc Ninh đồng thời gắn kết với các địa phương phát triển năng động ở vùng Đông Bắc và Thủ đô Hà Nội, nằm trong không gian tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Năm 2025, Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%; thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước, thu ngân sách đạt trên 123,6 nghìn tỷ đồng.