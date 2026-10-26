Bia Hạ Long ra mắt nhận diện mới, đánh dấu chặng đường 38 năm

(VTC News) -

Trải qua 38 năm hình thành, Bia Hạ Long chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, thống nhất toàn bộ sản phẩm. Sự thay đổi này làm rõ hơn về nguồn gốc, năng lực sản xuất và những giá trị được xây dựng từ 1988.

Bia Hạ Long - Chặng đường mới, diện mạo mới

Gắn liền với tên gọi của vùng đất quê hương, Bia Hạ Long đã đồng hành cùng người tiêu dùng Quảng Ninh và miền Bắc trong gần 40 năm qua. Trên chặng đường đó, thương hiệu từng bước đa dạng hóa danh mục sản phẩm, quy mô hoạt động và phạm vi hiện diện.

Khi danh mục ngày càng đa dạng, Bia Hạ Long cần một dấu ấn chung để kết nối các dòng sản phẩm trong cùng hệ thống. Bộ nhận diện mới vì thế được triển khai xuyên suốt trên bao bì, truyền thông và các hoạt động thương hiệu, tạo nên hình ảnh thống nhất cho toàn bộ danh mục.

Sự thay đổi này không chỉ kế thừa trọn vẹn dấu ấn Hạ Long, mà còn định hình diện mạo của một thương hiệu bia Việt giàu bản sắc và có tầm vóc phát triển rộng hơn. Kế thừa những giá trị được vun đắp qua 38 năm, bộ nhận diện mới kết nối các dòng sản phẩm trong cùng hệ thống, đồng thời củng cố dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng và tạo nền tảng cho chặng phát triển tiếp theo.

Câu chuyện “Kỳ quan bia” sau diện mạo mới

Đằng sau bước chuyển về nhận diện là câu chuyện “Kỳ quan bia”, khởi nguồn từ Hạ Long - vùng đất gắn với sự ra đời và tên gọi của thương hiệu. Chính tầm vóc kỳ quan, bản sắc và niềm tự hào Việt Nam nơi đây đã trở thành cảm hứng để Bia Hạ Long kể tiếp câu chuyện vươn xa.

Tinh thần ấy được tiếp nối vào mọi công đoạn tạo nên sản phẩm, qua sự kết tinh của nguyên liệu tuyển chọn, quá trình lên men, công nghệ, kiểm soát chất lượng cùng kinh nghiệm của đội ngũ làm bia. Tất cả hội tụ trọn vẹn trong cả hương vị lẫn thiết kế, để câu chuyện “Kỳ quan bia” được cảm nhận trong từng khoảnh khắc thưởng thức.

Bia Hạ Long với diện mạo mới hiện đại.

Những giá trị ấy trở thành nền tảng của bộ nhận diện mới, được truyền tải bằng ngôn ngữ hình ảnh xuyên suốt để kết nối các dòng sản phẩm trong cùng một tổng thể. Qua đó, Bia Hạ Long tiếp tục câu chuyện thương hiệu bằng diện mạo rõ nét, nhất quán và gần gũi hơn với người tiêu dùng.

Cô đọng bản sắc trong từng chi tiết

Từ dấu ấn Hạ Long đến quá trình làm bia và những giá trị tích lũy qua thời gian, câu chuyện “Kỳ quan bia” được đưa vào từng chi tiết của bộ nhận diện mới, tiếp nối bản sắc thương hiệu bằng ngôn ngữ thiết kế cô đọng, hiện đại hơn.

“Kỳ quan bia” hiện diện trong từng chi tiết.

Điểm nhấn bắt đầu với chữ H ở vị trí trung tâm, gợi nhắc vùng đất nơi Bia Hạ Long ra đời và tạo nên dấu hiệu nhận biết đặc trưng cho thương hiệu. Hai trụ đứng trong biểu tượng được lấy cảm hứng từ các tank lên men, đưa hình ảnh về nền tảng sản xuất và quy trình làm bia vào thiết kế.

Hình ảnh bông malt tiếp tục gợi mở về nguyên liệu, tinh hoa tự nhiên và nghệ thuật làm bia, trong khi EST. 1988 lưu giữ dấu mốc lịch sử, bề dày kinh nghiệm và tinh thần kế thừa của Bia Hạ Long.

Tổng thể nhận diện được hoàn thiện với sắc navy trầm sâu cùng hiệu ứng metallic, tạo nên vẻ đĩnh đạc và cảm nhận về chất lượng. Nếu navy mang đến chiều sâu, sự tin cậy và nét đĩnh đạc, metallic gợi liên tưởng đến chất lượng, thành tựu và độ hoàn thiện. Cấu trúc hình học được tiết chế và sắp đặt chặt chẽ, qua đó thể hiện tính kỷ luật, sự chính xác và khả năng kiểm soát trong quá trình làm bia.

Qua đó, biểu tượng mới trở thành dấu bảo chứng chung về nguồn gốc, năng lực và chất lượng cho các dòng sản phẩm Bia Hạ Long, kết nối từng sản phẩm trong một hệ thống thống nhất mà không làm mất đi nét riêng của từng sản phẩm.

Từ hành trình 38 năm đến “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”

Qua 38 năm phát triển, Bia Hạ Long từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực sản xuất và xây dựng uy tín bằng chất lượng ổn định cùng danh mục sản phẩm đa dạng. Năm 2026, Bia Hạ Long một lần nữa vinh dự được công nhận là “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.

Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và cam kết chất lượng của doanh nghiệp. Khởi nguồn từ vùng đất di sản, Bia Hạ Long từng bước khẳng định tầm vóc của một thương hiệu bia Việt với nền tảng chất lượng và khát vọng vươn xa đến mọi miền đất nước.

Bia Hạ Long đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026.

Chương mới của Bia Hạ Long Bộ nhận diện mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo, kết nối toàn bộ danh mục Bia Hạ Long trong một hình ảnh thống nhất. Từ cảm hứng “Kỳ quan bia”, dấu ấn Hạ Long cùng những giá trị được bồi đắp qua 38 năm được tiếp nối bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tạo nền tảng để thương hiệu vươn xa trên chặng đường phía trước.

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