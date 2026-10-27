Bài toán 'chính hãng' trên sàn thương mại điện tử của Q.P Cosmétique

(VTC News) -

Từ những sản phẩm làm sạch da mặt và dưỡng thể quen thuộc, Q.P Cosmétique chọn thương mại điện tử làm điểm khởi đầu trong một ngành hàng vốn đã bão hòa. Gần ba năm sau, thương hiệu Việt trở thành gian hàng chính hãng trên TikTok Shop và ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.

Gian hàng chính hãng (mall) của Q.P Cosmétique trên TikTok Shop, nơi thương hiệu bán hàng và sản xuất nội dung trên cùng một nền tảng. (Ảnh: Q.P Cosmétique)

Sản phẩm bình dân cho thói quen hàng ngày

Q.P Cosmétique là nhãn hiệu thuộc Công ty TNHH King Alan Group, trụ sở tại khu dân cư Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là thương hiệu Việt thuộc phân khúc phổ thông, kinh doanh các sản phẩm làm sạch da mặt và kem dưỡng thể có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Danh mục hiện khá đa dạng: bông tẩy trang, kem body,… Nhóm bông tẩy trang là mặt hàng được nhắc đến nhiều nhất.

Với người tiêu dùng, giá trị của nhóm sản phẩm này nằm ở sự tiện dụng và chi phí thấp cho thao tác chăm sóc da cơ bản như tẩy trang hàng ngày. Như mọi sản phẩm làm đẹp, trải nghiệm thực tế còn tùy cơ địa từng người, nên người dùng vẫn cần đọc kỹ thành phần và thử trước trên vùng da nhỏ.

Combo bông tẩy trang là nhóm sản phẩm bán chạy của Q.P Cosmétique trên các sàn thương mại điện tử. (Ảnh: Q.P Cosmétique)

Bước ngoặt mang tên “mall”

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, thương hiệu chọn TikTok Shop làm điểm bắt đầu. Sau gần ba năm hoạt động, tháng 3/2025, Q.P Cosmétique trở thành gian hàng chính hãng (TikTok Shop Mall).

Danh hiệu đi kèm những yêu cầu như định danh nhà cung cấp, kiểm chứng chất lượng sản phẩm, cùng các chỉ số dịch vụ như tốc độ xử lý đơn, thời gian phản hồi và duy trì đánh giá tích cực. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tiêu chuẩn đó vừa là rào cản vừa là khung vận hành buộc họ phải làm bài bản hơn.

CEO Nguyễn Bảo Hoàng cho biết, đơn vị áp dụng mô hình “test & learn”: liên tục thử nghiệm các công thức video ngắn và livestream, giữ lại nội dung có tỷ lệ chuyển đổi tốt rồi nhân rộng. Song song, doanh nghiệp tinh gọn khâu vận hành, tập trung vào tốc độ xử lý đơn và phản hồi khách hàng.

Sản xuất nội dung video ngắn và livestream là trọng tâm chiến lược kinh doanh của Q.P Cosmétique trên TikTok Shop. (Ảnh: Q.P Cosmétique)

Câu hỏi cho giai đoạn tiếp theo

Theo kế hoạch được công bố, Q.P Cosmétique sẽ khai thác dữ liệu phân tích từ nền tảng để hiểu rõ hơn thói quen người dùng, mở rộng danh mục ngành hàng và tiếp tục phân bổ nguồn lực cho nội dung số, livestream.

Câu chuyện của thương hiệu phản ánh một xu hướng rộng hơn: với nhiều SME Việt, doanh thu không còn là hệ quả đương nhiên của một sản phẩm tốt, mà phụ thuộc vào khả năng thử nghiệm, đo lường và chuẩn hóa vận hành theo tiêu chuẩn của nền tảng.

Thách thức dài hạn là giữ được tăng trưởng khi phụ thuộc nhiều vào một số kênh bán hàng, trong khi cạnh tranh với các tập đoàn mỹ phẩm trong và ngoài nước ngày càng gay gắt.