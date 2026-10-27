BIDV thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Phụng Hiệp - Cần Thơ

Trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 14 tại văn bản số 3270/KV14-QLGS1 ngày 21/10/2026 đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Phụng Hiệp trực thuộc Chi nhánh BIDV Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long thông báo như sau:
1. Tên phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long - Phòng Giao dịch Phụng Hiệp.
2. Địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch thay đổi:
- Địa điểm cũ: Số 109, đường Hùng Vương, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ
- Địa điểm mới: Đường số 2, Khu dân cư Đông Phú, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ
3. Điện thoại: 02933.605.666
4. Thời điểm có hiệu lực: Dự kiến trước ngày 31/03/2027.
Trân trọng thông báo!
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