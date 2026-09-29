ASIAD 2026 không trao giải cho VĐV dự bị, Hàn Quốc tự làm huy chương tặng riêng

(VTC News) -

Ngày 28/9, Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc (KSOC) thông báo tự sản xuất huy chương dành cho một số vận động viên tại ASIAD 2026. Quyết định nhằm ghi nhận đóng góp của các vận động viên tham dự vòng loại, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển nhưng không được nhận huy chương hiện vật theo quy định của đại hội.

Việc các VĐV thi đấu vòng loại và VĐV dự bị không được nhận huy chương vật lý chỉ được dư luận biết đến sau khi kình ngư Kim Min-seop lên tiếng: “Đội tuyển đã giành huy chương ở hai nội dung đồng đội, nhưng tôi rất tiếc khi nghe tin tại đại hội lần này, những vận động viên chỉ thi đấu ở vòng loại sẽ không được trao huy chương”.

Kim Min-seop thi đấu ở vòng loại của cả hai nội dung tiếp sức 4x100 m và 4x200 m tự do nam, nơi Hàn Quốc lần lượt giành huy chương bạc và huy chương đồng. Tuy nhiên, do không góp mặt trong đội hình 4 vận động viên thi đấu chung kết, anh không được trao huy chương hiện vật mà chỉ nhận “giấy chứng nhận thành tích”.

Kim Min-seop thi đấu ở vòng loại của cả hai nội dung tiếp sức 4x100 m và 4x200 m tự do nam. (Ảnh: Star News)

Điều này khác với cách trao thưởng thường thấy tại nhiều giải bơi quốc tế. Ở các nội dung tiếp sức, thành tích của một đội được tạo nên qua cả vòng loại và chung kết, đồng nghĩa với việc VĐV được tính là góp công giúp đội vượt qua vòng loại dù không được lựa chọn thi đấu ở lượt bơi cuối cùng.

Trường hợp của Kim Min-seop nhanh chóng tạo ra tranh luận tại Hàn Quốc. Một số ý kiến chỉ trích tình trạng cắt giảm chi phí quá mức cũng như những bất cập trong công tác điều hành, vốn liên tục gây tranh cãi tại nhiều môn thi đấu ở đại hội.

Trước phản ứng trên, KSOC lựa chọn phương án tự sản xuất những tấm huy chương có cùng quy cách với huy chương ASIAD để trao cho các VĐV thuộc diện này. Nhờ đó, Kim Min-seop và những trường hợp tương tự vẫn sẽ có huy chương hiện vật ghi nhận đóng góp cho thành tích của đội tuyển Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, KSOC cũng sản xuất và trao “huy chương kỷ niệm tham dự ASIAD” cho các vận động viên và huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia không giành được huy chương.

Đối với các HLV trưởng và trợ lý HLV ở những môn có VĐV giành huy chương, cơ quan này cũng sẽ làm “huy chương dành cho HLV”, có màu tương ứng với huy chương mà VĐV của họ giành được.

Ngoài ra, KSOC dự kiến lựa chọn VĐV xuất sắc nhất (MVP) của đoàn thông qua cuộc bỏ phiếu của các cơ quan báo chí tác nghiệp tại đại hội. Người chiến thắng sẽ nhận khoản tiền thưởng 30 triệu won (khoảng 574 triệu đồng).

Ủy ban cũng sẽ tiến hành xét chọn và trao các giải VĐV có sự tiến bộ vượt bậc, giải tinh thần chiến đấu và giải lãnh đạo dành cho HLV, với mức thưởng 10 triệu won (khoảng 191 triệu đồng) cho mỗi giải.