Không tìm thấy quốc kỳ, VĐV Thái Lan giành HCV ASIAD 2026 giận dỗi

(VTC News) -

Theo Thairath, Joshua Robert Atkinson trở thành vận động viên điền kinh nam Thái Lan đầu tiên giành HCV tại đại hội thể thao châu Á khi anh về nhất ở nội dung 400 m tại ASIAD 2026. Tuy nhiên nhiều CĐV ngạc nhiên khi không thấy Joshua cầm cờ ăn mừng sau khi đoạt HCV.

Gần đây, Joshua (sinh năm 2003) đặc biệt đề cập việc sau khi cán đích, anh không có lá cờ Thái Lan để cầm ăn mừng, dù giành huy chương điền kinh chạy 400m nam cho Thái Lan hôm 26/9.

Joshua cho biết anh vô cùng biết ơn hàng nghìn người hâm mộ thể thao Thái Lan đã luôn ủng hộ mình. Tuy nhiên, anh thất vọng và đau lòng khi không có lá cờ Thái Lan nào được chuẩn bị ở vạch đích để anh ăn mừng thành tích. VĐV này cho rằng việc không có lá cờ ở vạch đích cho thấy có thể không ai nghĩ anh sẽ giành được HCV tại ASIAD 2026.

Joshua viết trên trang Instagram cá nhân khi trả lời một cổ động viên: “Tôi chỉ muốn làm rõ một điều, bởi vì cuộc phỏng vấn được đăng tải không thể hiện toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, tôi tin rằng nhiều người đã không đủ tin tưởng vào tôi và khả năng của tôi. Ví dụ, không có quốc kỳ Thái Lan nào được chuẩn bị cho tôi ở vạch đích, điều đó thực sự rất đáng thất vọng và thành thật mà nói, không thể chấp nhận được”.

Joshua Robert Atkinson giành HCV ở nội dung 400m tại ASIAD 2026

“Đây là lần đầu tiên tôi giành huy chương cho Thái Lan (tại ASIAD), nhưng tôi lại không có quốc kỳ ở vạch đích. Gần như thể không ai nghĩ rằng tôi sẽ cần đến nó”, Joshua viết tiếp.

Theo truyền thông Thái Lan, tuyên bố của Joshua không phải là sự phủ nhận tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ thể thao Thái Lan. Anh muốn chia sẻ cảm xúc của mình về những gì xảy ra sau cuộc thi và cách tình huống được xử lý. Joshua cho rằng sự việc này sẽ trở thành động lực để anh tiếp tục chứng minh năng lực và giành thêm niềm tin trong tương lai.

Theo Siam Sport, Joshua Robert Atkinson đã từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển điền kinh Australia để thi đấu cho Thái Lan, trước khi giành HCV nội dung 400 m nam tại ASIAD 2026.

Trước đó, tại SEA Games 2021 ở Hà Nội, Joshua giành 4 HCV ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên của mình, ở các nội dung 400 m, 800 m, tiếp sức 4x400 m nam và tiếp sức hỗn hợp 4x400 m.Một năm sau, tại SEA Games 2023 ở Campuchia, Joshua không còn duy trì được phong độ như kỳ trước. Anh không giành được HCV cá nhân nào và chỉ có 2 HCB ở các nội dung tiếp sức.

Tại SEA Games 2025, Joshua bùng nổ trở lại. Đây cũng là một giải đấu giúp anh lấy lại sự tự tin trước thềm ASIAD 2026. Ở nội dung 400 m, Joshua cán đích với thành tích 45,13 giây, phá cả kỷ lục Thái Lan lẫn kỷ lục SEA Games đã tồn tại 10 năm. Kỷ lục cũ là 46,00 giây, do Kunanon Sukkaew thiết lập năm 2015. Joshua cũng giành thêm HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m nam.

Ở vòng loại 400 m nam ASIAD 2026, Joshua về nhất lượt chạy với thành tích 45,30 giây, đồng thời thiết lập thành tích tốt nhất mùa giải của bản thân và giành quyền vào chung kết. Trong trận chung kết, tất cả đều bất ngờ khi Joshua bị VĐV đến từ UAE dẫn trước khá rõ ràng. Nhưng ở đoạn đường thẳng cuối cùng trước khi về đích, Joshua tăng tốc hết sức, thực hiện cú nước rút quyết định và vượt lên vị trí số 1 với thành tích 44,90 giây, qua đó phá chính kỷ lục Thái Lan mà anh từng thiết lập tại SEA Games 2025.