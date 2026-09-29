Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Việt Nam giành HCV cầu mây

Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng ASIAD 2026 liên tục theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

Tính đến ngày 29/9, Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 132 HCV. Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt giữ 2 vị trí tiếp theo. Thứ hạng các đoàn thể thao như sau (top 10/45):