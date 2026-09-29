Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Việt Nam giành HCV cầu mây

Kết quả chung kết cầu mây (đôi nữ) Việt Nam vs Philippines
Đoàn thể thao Việt Nam có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng ASIAD 2026 liên tục theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.
Tính đến ngày 29/9, Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 132 HCV. Nhật Bản, Hàn Quốc lần lượt giữ 2 vị trí tiếp theo. Thứ hạng các đoàn thể thao như sau (top 10/45):BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNGXHĐoàn thể thaoTổng1Trung Quốc13253452302Nhật Bản4168631723Hàn Quốc212644914Uzbekistan121713425Kazakhstan91323456Thái Lan9812297Bahrain923148Iran8159329Triều Tiên7551710Malaysia6391819Việt Nam211720
Đoàn thể thao Việt Nam có HCV thứ hai
Khánh Ly phát cầu ghi điểm trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines ở chung kết cầu mây đôi nữ.Cầu mây ASIAD 2026 - Chung kết đôi nữS1S2S3Việt Nam21515Philippines084
Cách biệt tiếp tục được nới rộng, chạm mốc 8 điểm. Đội tuyển Việt Nam ở rất gần tấm huy chương vàng.
Đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được sự vượt trội so với đối thủ (7-1).
Đội tuyển Việt Nam sớm tạo ra cách biệt về điểm số (4-1). Đối thủ mới ghi được 1 điểm trong hiệp 2 từ pha phạm quy của Khánh Ly.
Đội tuyển Việt Nam thắng trong hiệp đầu tiên với tỷ số 15-8. Thu Trang phòng thủ tốt, trong khi những pha dứt điểm của Khánh Ly khiến đối thủ không thể chống đỡ.
Đội tuyển Việt Nam vẫn xử lý tốt ở các tình huống, ít sai sót và duy trì cách biệt 4-5 điểm.
Tình huống khiếu nại đầu tiên của trận đấu đến từ đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trọng tài vẫn dành điểm cho Philippines sau khi xác định bóng chưa ra ngoài vạch.
Đội Philippines hội ý. Cách biệt lúc này là 5 điểm. Khánh Ly, Thu Trang ghi điểm đều và không ở thế bất lợi khi giao cầu.
Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tạo ra cách biệt 2-3 điểm.
Trận đấu bắt đầu. Đội Philippines giao cầu. Khánh Ly ghi điểm đầu tiên.
Ban tổ chức thông báo trận đấu bị lùi lịch vì lý do kỹ thuật. Các vận động viên của 2 đội tiếp tục khởi động tại nhà thi đấu Mizuho Park (Nagoya, Nhật Bản).
Chung kết cầu mây nữ: Việt Nam vs Philippines
Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly là 2 vận động viên thi đấu chính của đội tuyển Việt Nam. Lê Thị Hồng Liên - nhân tố tạo ra bước ngoặt quan trọng ở trận bán kết khi được tung vào sân - tiếp tục đóng vai trò dự bị.
Hy vọng giành huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 29/9 đổ dồn lên vai 3 vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang ở bộ môn cầu mây. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết nội dung đôi nữ là Philippines.
Nhiệm vụ của đội tuyển cầu mây rất quan trọng trong bối cảnh đoàn thể thao Việt Nam “khát” huy chương vàng tại ASIAD 2026.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 29/9
Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 29/9
Bóng chuyền trong nhà nam
08:00 - Vòng bảng D: Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc)
Bóng chuyền bãi biển nam
07:00 - Vòng 1/16: Việt Nam - Qatar
12:00 - Vòng 1/16: Việt Nam - Nhật Bản
Bắn cung
06:15 - Cung 1 dây nam, vòng 1/24: Nguyễn Minh Đức - Tajikistan
07:00 - Cung 1 dây nam, vòng 1/16: Nguyễn Duy - Malaysia
11:15 - Cung 1 dây nữ, vòng 1/16: Hoàng Phương Thảo - Ấn Độ
11:15 - Cung 1 dây nữ, vòng 1/16: Lộc Thị Đào - Qatar
Cầu mây
07:00 - Đôi nữ, chung kết: Việt Nam - Philippines
Bắn súng
07:40 - 25m súng ngắn bắn nhanh nam, vòng loại: Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
Điền kinh
17:05 - Nhảy cao nữ, chung kết: Dương Thị Thảo
19:05 - Tiếp sức 4 x 400m nữ, chung kết: Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Lê Thị Tuyết Mai
19:17 - Tiếp sức 4 x 400m nam, chung kết: Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn
Kurash
07:30 - Nữ 87kg, vòng loại: Trần Thị Thanh Thủy, Dương Thanh Thanh
12:00 - Nữ 87kg, bán kết/chung kết
Thể thao điện tử (Esports)
07:00 - PUBG MOBILE, tính điểm: Phạm Văn Hiếu, Phạm Văn Trung, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Ngọc Thiện, Võ Minh Thắng
07:00 - Liên Minh Huyền Thoại (LOL Esports), vòng bảng: Việt Nam - Ả Rập Saudi09:30 - Liên Minh Huyền Thoại (LOL Esports), vòng bảng: Việt Nam - Malaysia
11:30 - Identity V, vòng bảng: Việt Nam - Malaysia
12:00 - Liên Minh Huyền Thoại (LOL Esports), vòng bảng: Việt Nam - UAE
Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Việt Nam giành HCV cầu mây
Mai Phương
(VTC News) -
Cập nhật ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả của đoàn thể thao Việt Nam mới nhất.
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