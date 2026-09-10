Apple Watch Series 12 và Ultra 4: Thiết kế quen thuộc, tính năng đột phá

(VTC News) -

Tại sự kiện “Surprise and Shine”, Apple giới thiệu hai mẫu smartwatch mới Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Cả hai sản phẩm đều giữ thiết kế quen thuộc nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng, khả năng theo dõi sức khỏe và tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple Watch Series 12 được trang bị chip S11 mới, mang lại hiệu suất vượt trội so với thế hệ trước. Đây là một trong những cải tiến phần cứng đáng chú ý nhất, cho thấy Apple tiếp tục tập trung vào nâng cấp hiệu năng bên trong thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế bên ngoài.

Một trong những điểm nổi bật của Series 12 là khả năng theo dõi nhịp tim liên tục, cho phép ghi nhận dữ liệu nhịp tim sau mỗi 5 giây, nhanh hơn đáng kể so với phiên bản trước. Ngoài ra, tính năng Readiness mới sử dụng dữ liệu về hoạt động, chỉ số sức khỏe và giấc ngủ để đánh giá mức độ sẵn sàng của cơ thể.

Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng hơn trên Apple Watch Series 12. Siri đã được nâng cấp để hoạt động liên tục, cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo ra về những hoạt động trong ngày, giúp người dùng tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.

Cùng với Series 12, Apple Watch Ultra 4 cũng được giới thiệu, nhắm đến nhóm người dùng yêu thích thể thao và hoạt động ngoài trời. Mẫu Ultra mới tương thích với Siri được nâng cấp và có các cải tiến về theo dõi sức khỏe thông qua hệ điều hành watchOS 27.

Ngoài những nâng cấp phần cứng, watchOS 27 còn mang đến giao diện lưới ứng dụng mới cùng nhiều cải tiến cho các tính năng sức khỏe và tập luyện. Apple đang dần đưa AI vào sâu hơn trong Apple Watch, biến thiết bị này thành công cụ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ cá nhân toàn diện hơn.

Về thiết kế, Apple Watch Series 12 không có sự thay đổi lớn so với thế hệ trước, nhưng bổ sung thêm các tùy chọn hoàn thiện mới, bao gồm phiên bản vỏ ceramic. Trong khi đó, Ultra 4 vẫn giữ phong cách chắc chắn đặc trưng của dòng Ultra.

Apple Watch Series 12 có giá khởi điểm từ 399 USD (khoảng 10,5 triệu đồng), tương đương với mức giá của Series 11, trong khi Apple Watch Ultra 4 có giá từ 799 USD (khoảng 21 triệu đồng). Cả hai sản phẩm sẽ được bán ra cùng với các sản phẩm mới khác của Apple sau sự kiện.

Với sự ra mắt của Series 12 và Ultra 4, Apple không chỉ tập trung vào việc thay đổi thiết kế mà còn nâng cấp những yếu tố quan trọng mà người dùng thường xuyên sử dụng, như hiệu năng, theo dõi sức khỏe, AI và hỗ trợ tập luyện. Đây là hướng đi giúp Apple Watch tiếp tục mở rộng vai trò trong hệ sinh thái của Apple.