Ảnh, video: Lỗi con người có thể là nguyên nhân va chạm tàu cao tốc Tây Ban Nha

(VTC News) -

Trực thăng cứu hộ tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do sai sót của nhân viên đường sắt trong quá trình xử lý sự cố hệ thống tín hiệu.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm 28/10. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai liên quan đến mạng lưới tàu cao tốc của nước này trong năm 2026.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nghi vấn sai sót trong quá trình xử lý sự cố tín hiệu

Theo các nguồn tin tại Bộ Giao thông Tây Ban Nha, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Urda, thuộc tỉnh Toledo, có thể bắt nguồn từ lỗi con người. Một nhân viên của doanh nghiệp nhà nước phụ trách hạ tầng đường sắt Adif được cho là đang khắc phục sự cố tại hệ thống tín hiệu chính. Trong quá trình này, người nhân viên có thể không cảnh báo kịp thời cho đoàn tàu cao tốc AVE về sự xuất hiện của đoàn tàu Iryo đang tiến đến.

Theo những phân tích ban đầu, hệ thống an toàn đường sắt hoạt động tự động trong điều kiện bình thường, nhưng chuyển sang chế độ điều khiển thủ công khi xảy ra trục trặc. Khi hệ thống tự động gặp lỗi, các đoàn tàu dừng lại. Sau đó, hoạt động được tiếp tục dưới sự kiểm soát của con người, và đây được cho là thời điểm sai sót dẫn đến tai nạn có thể xảy ra.

Các hoạt động cứu hộ đang được triển khai.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn chưa được xác nhận.

Cơ quan quản lý đường sắt Tây Ban Nha Adif cho biết hai đoàn tàu liên quan đến vụ việc gồm một tàu của hãng Renfe và một tàu thuộc hãng Iryo. Cả hai đều hoạt động trên tuyến Madrid - Sevilla. Vụ việc xảy ra tại khu vực giữa Mora, Orgaz và Urda, thuộc tỉnh Toledo, khiến tàu trật bánh và các toa tàu bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo truyền thông địa phương, đoàn tàu Renfe chở 397 hành khách, trong khi tàu Iryo có khoảng 150 người. Sau tai nạn, dịch vụ tàu cao tốc kết nối Madrid với Ciudad Real và vùng Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha bị đình chỉ.

Hai đoàn tàu bị hư hại nghiêm trọng.

Hành khách mắc kẹt, người dân địa phương hỗ trợ cứu nạn

Theo lời kể được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, cú va chạm xảy ra rất mạnh, khiến hành khách bị hất văng khỏi khu vực toa ăn uống. Một số người bị gãy xương, trong khi những người khác bị mắc kẹt hoặc chồng lên nhau giữa các toa tàu.

Nhiều hành khách phải trèo qua cửa sổ để thoát ra ngoài, sau đó nằm tại cánh đồng gần hiện trường trong lúc chờ được hỗ trợ. Những người lao động địa phương nghe thấy tiếng va chạm nhanh chóng chạy đến giúp đỡ các nạn nhân, mang theo bộ dụng cụ sơ cứu.

Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết ông liên tục liên lạc với Bộ trưởng Giao thông và người đứng đầu chính quyền vùng Castilla-La Mancha để cập nhật tình hình. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông viết: “Tôi vô cùng bàng hoàng trước vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Toledo”.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do con người.

Ông đồng thời gửi lời chia buồn, sự cảm thông và ủng hộ tới các nạn nhân cùng gia đình họ, đồng thời khẳng định lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và bảo đảm an toàn, dưới sự phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan.

Văn phòng Thủ tướng cũng hủy toàn bộ các cuộc họp theo lịch trình để tập trung theo dõi và xử lý tình hình.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao.

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha nếu cần thiết sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc. Người phát ngôn EU Paula Pinho cho biết các cơ quan chức năng vẫn cần thêm thời gian để xác định nguyên nhân và chưa nên đưa ra kết luận quá sớm.

Vụ tai nạn lần này xảy ra trong bối cảnh Tây Ban Nha vẫn đang chịu ảnh hưởng từ thảm họa đường sắt hồi tháng 1/2026, khi 45 người thiệt mạng vì một tàu trật bánh và va chạm với đoàn tàu đi ngược chiều ở miền nam nước này. Đó là vụ tai nạn đường sắt gây chết người nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ thảm họa tương tự năm 2013 khiến 80 người thiệt mạng.