'Anh tài' Hà An Huy khuấy động sân khấu trường Đại học Thăng Long

(VTC News) -

Hơn 30 tiết mục biểu diễn, đêm nhạc hội “AWAKEN” tiếp tục khẳng định quy mô hoành tráng và sức nóng không giảm nhiệt qua nhiều năm của Trường Đại học Thăng Long.

Tại sự kiện, Trường Đại học Thăng Long vinh danh và khen thưởng trực tiếp 25 tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất đến từ 25 chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, tư liệu về những khoảnh khắc đầu tiên tươi mới và đầy cảm xúc của gần 3.000 tân sinh viên cũng được chia sẻ trên sân khấu từ ngày đầu nhận giấy báo trúng tuyển, ghi danh trở thành tân sinh viên, ngày đầu tiên đi học cho đến khi hào hứng tham gia các hoạt động với những người bạn mới.

Đêm nhạc hội “AWAKEN” đầy sôi động của Đại học Thăng Long.

Đáng chú ý, đêm nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời - những sinh viên đã trưởng thành từ nhà trường. Anh tài Hà An Huy, Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023, “đốn tim” hàng trăm ngàn khán giả với những màn trình diễn đầy cảm xúc trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là sinh viên Khóa 34 khoa Âm nhạc ứng dụng.

Nhóm nhạc UPRIZE bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng với khả năng trình diễn cuốn hút của một nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới, trong đó có thành viên LEON (Tạ Hoàng Long) là sinh viên K37 khoa Âm nhạc ứng dụng.

Tại AWAKEN, các sinh viên có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như check-in với camera 360 độ, hoạ mặt (face-painting), chụp ảnh photobooth, hoạt động tương tác giao lưu cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, CLB Logistics (TLLC), CLB Điều dưỡng (TLNC), CLB Công nghệ thông tin (TLIT), CLB Guitar (TLGC), CLB Âm nhạc (Muzik) và được tiếp sức “quẩy nhiệt” cả ngày dài tại các gian hàng ẩm thực.

Đêm nhạc hội là sự kiện trọng điểm, khép lại hơn 1 tháng hoà nhập sôi nổi của các gần 3.000 tân sinh viên K39 với môi trường mới qua loạt sự kiện gắn kết thú vị như Cuộc thi ảnh First Moment at Thăng Long, Cuộc thi trí tuệ Thang Long Wisdom và Ngày hội Câu lạc bộ Thang Long Uni Club Day.