Đề thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt khiến tiến sĩ cũng 'bó tay'

Kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt của Cơ quan Điện lực và Giao thông Brihanmumbai (BEST), đơn vị vận tải công cộng của Mumbai, được tổ chức ngày 28/9 với hơn 13.000 thí sinh tham gia để cạnh tranh 364 vị trí.

Ứng viên phải có trình độ tương đương tốt nghiệp lớp 10, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tiếng Marathi và có giấy phép, phù hiệu nhân viên soát vé theo quy định.

Đề thi có câu hỏi về khí hiếm, Omega-3

Theo thông báo tuyển dụng, bài thi gồm số học, kiến thức chung và thời sự, cùng tiếng Marathi và tiếng Anh. Phần kiến thức chung bao gồm lịch sử, khoa học, địa lý, kinh tế và kiến thức về Maharashtra, Mumbai, BEST.

Sau kỳ thi, nhiều thí sinh phản ánh một số câu hỏi quá khó hoặc không sát với vị trí tuyển dụng, thậm chí nằm ngoài phạm vi kiến thức được thông báo trước.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt của BEST tại Mumbai. (Ảnh: Hindustan Times)

Trong số những câu hỏi được Times of India dẫn lại có câu: “Đâu là một khí hiếm?”, với các lựa chọn gồm hydrogen, helium, oxygen và carbon. Đáp án là helium.

Một câu khác hỏi loại thực phẩm nào là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 tốt nhất, với các lựa chọn gồm sữa, trái cây, thịt gà và thịt cừu.

Đề cũng có câu yêu cầu tìm từ đồng nghĩa với “cogent” (có sức thuyết phục) trong ngữ cảnh pháp lý và giải nghĩa thành ngữ “tie the knot” (kết hôn).

Một câu hỏi lịch sử yêu cầu thí sinh xác định Shaukat Ali gắn với phong trào hoặc sự kiện nào, trong các lựa chọn gồm Phong trào Swadeshi, Chauri Chaura, Phong trào Khilafat và âm mưu Kakori.

Đề còn có phép tính:

{(175 × 52/13 + 36) × 26/299} × 1/8

Những câu hỏi này khiến một số thí sinh ví mức độ khó của đề với các kỳ thi UPSC - kỳ thi tuyển công chức cấp cao của Ấn Độ, vốn yêu cầu kiến thức rộng. Hindustan Times dẫn nguồn BEST cho biết phần lớn số thí sinh tham dự không vượt qua kỳ thi, song đơn vị này chưa công bố con số cụ thể.

Thí sinh phản ứng, BEST nói đề được thực hiện đúng quy định

Điểm gây tranh cãi không chỉ nằm ở mức độ khó.

Một số thí sinh cho rằng kỳ thi tuyển nhân viên soát vé nên đánh giá những kiến thức và kỹ năng gắn với công việc như bán vé, quản lý tiền, giao tiếp với hành khách và xử lý tình huống trên xe.

Trong khi đó, đề thi có nhiều câu về khoa học, lịch sử, tiếng Anh và toán học. Một số thí sinh cho rằng đề có ít câu hỏi trực tiếp liên quan đến công việc tại BEST và không bao phủ đầy đủ những nội dung họ dự kiến theo chương trình thi.

Hindustan Times cũng dẫn các câu hỏi về canh tác đốt nương làm rẫy, Ngày Công nghệ Quốc gia và Năm Quốc tế về Hợp tác xã của Liên Hợp Quốc được cho là xuất hiện trong đề.

Trushna Vishwasrao, Chủ tịch Ủy ban BEST, xác nhận đã nhận được khiếu nại của thí sinh và cho rằng các câu hỏi cần phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Vấn đề được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban BEST ngày 7/10. Đơn vị tổ chức kỳ thi được yêu cầu xem xét các phản ánh của thí sinh. BEST cho biết kỳ thi được thực hiện theo quy định.

Sau kỳ thi, BEST công bố đáp án tạm thời và phiếu trả lời để thí sinh đối chiếu, đồng thời cho phép khiếu nại đối với những câu hỏi hoặc đáp án mà họ cho rằng có vấn đề. Thời gian khiếu nại kéo dài từ ngày 3-6/10, với mức phí 100 rupee/câu.

Đến ngày 8/10, chưa có thông tin chính thức cho thấy BEST hủy kỳ thi hoặc tổ chức thi lại.

Với kỳ tuyển dụng này, vấn đề được quan tâm là những câu hỏi gây tranh cãi có thực sự nằm ngoài chương trình thi hay không, đồng thời mức độ và cách phân bổ câu hỏi có phù hợp với yêu cầu của vị trí nhân viên soát vé hay không.