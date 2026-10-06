Ấm áp tình quân dân ở vùng đồng bào dân tộc Khmer vùng biên giới

(VTC News) -

Chiều 6/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình “Biên cương nghĩa tình - Ấm tình quân dân”, trao quà cho đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Sene Dolta năm 2026. Hoạt động có sự tham gia của khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo các khu phố và bà con Khmer.

Nghĩa tình nơi biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã trao 100 suất quà, gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 350.000 đồng/suất, tổng trị giá 35 triệu đồng. Kinh phí do đơn vị vận động từ các mạnh thường quân.

Nhận phần quà trước thềm Lễ Sene Dolta, bà Thị Siêu (94 tuổi, ngụ khu phố Thạch Động) rất xúc động. Cụ bà nói rằng Lễ Sene Dolta là dịp gia đình sum họp, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Với gia đình bà, phần quà của Bộ đội Biên phòng lúc này rất quý.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay bà con Khmer trước thềm Sene Dolta. (Ảnh: Minh Triết)

“Phần quà không chỉ giúp gia đình có thêm thực phẩm trong những ngày lễ, mà còn là sự động viên, sẻ chia rất ấm áp. Tôi cảm nhận được tình cảm của các chú dành cho bà con Khmer nơi biên giới”, bà Thị Siêu nói.

Theo Thiếu tá La Minh Nhòa (Chính trị viên Phó phụ trách tham mưu Ban Chỉ huy ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên), Lễ Sene Dolta là nét đẹp văn hóa truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân ông bà, tổ tiên; đồng thời vun đắp tình cảm gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Thiếu tá Nhòa nhấn mạnh rằng những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ với những gia đình Khmer còn khó khăn. Qua đó, góp phần giúp bà con đón Sene Dolta đầm ấm hơn và thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.

“Đối với Bộ đội Biên phòng, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới là chỗ dựa vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tá La Minh Nhòa nói.

Từ nhận thức đó, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên luôn xác định bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Những hoạt động này giúp làm cho tình cảm quân dân vùng biên giới ngày càng gắn bó.

Xây dựng thế trận lòng dân

Chương trình “Biên cương nghĩa tình - Ấm tình quân dân” cũng là hoạt động thiết thực tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (6/10/1975 - 6/10/2026).

Trải qua 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều người cao tuổi nhận quà nhân dịp Lễ Sene Dolta ở Hà Tiên, An Giang. (Ảnh: Minh Triết)

Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Đơn vị chú trọng tuyên truyền để đồng bào Khmer hiểu, chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, BĐBP và nhân dân cùng chung sức xây dựng khu vực biên giới Hà Tiên ổn định, an toàn, phát triển; củng cố thế trận Biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Lễ Sene Dolta năm nay vì thế thêm phần ấm áp. Những món quà nghĩa tình đã trở thành cầu nối để tình cảm quân dân thêm bền chặt, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương biên giới bình yên, văn minh và giàu đẹp.