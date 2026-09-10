AirPods 5: Apple mang ANC tốt nhất lên tai earbuds

(VTC News) -

Apple giới thiệu AirPods 5, mẫu tai nghe không dây mới nhất của hãng, với nhiều cải tiến đáng chú ý. Sản phẩm nổi bật với khả năng chống ồn chủ động (ANC) trên thiết kế open-ear và có giá khởi điểm 129 USD (khoảng 3,4 triệu đồng) tại thị trường Mỹ.

AirPods 5 được trang bị kiến trúc âm học đa cổng hoàn toàn mới, kết hợp với các thuật toán âm thanh được cải tiến. Theo Apple, hệ thống ANC trên AirPods 5 có khả năng loại bỏ tiếng ồn bên ngoài hiệu quả hơn 50% so với phiên bản AirPods 4. Chế độ Transparency cũng được nâng cấp, giúp tái hiện âm thanh và giọng nói xung quanh một cách tự nhiên hơn.

Đặc biệt, tính năng Adaptive Audio tự động điều chỉnh giữa chế độ Transparency và ANC tùy thuộc vào môi trường, trong khi Conversation Awareness sẽ giảm âm lượng nội dung đang phát khi người dùng bắt đầu nói chuyện.

Về chất lượng âm thanh, AirPods 5 được trang bị Adaptive EQ thế hệ mới, mang lại âm thanh chi tiết hơn cho nhiều hình dạng tai, đồng thời nâng cao trải nghiệm Personalized Spatial Audio.

Sản phẩm cũng tích hợp nhiều tính năng thông minh dành cho iPhone, bao gồm Siri AI, hiện đang trong giai đoạn beta trên iOS 27. Siri có khả năng hiểu ngữ cảnh từ tin nhắn, email và ảnh, đồng thời thực hiện các thao tác trong ứng dụng. Người dùng có thể tương tác với Siri bằng cách gật hoặc lắc đầu.

Một tính năng đáng chú ý khác là Live Translation. Sau khi thiết lập trong ứng dụng Translate và tải xuống ngôn ngữ cần thiết, người dùng có thể nghe cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ mong muốn chỉ với một vài thao tác đơn giản.

AirPods 5 có hai phiên bản: phiên bản tiêu chuẩn với giá 129 USD (khoảng 3,4 triệu đồng) và phiên bản có Wireless Charging Case với giá 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng). Phiên bản cao cấp hơn còn được trang bị cảm biến lực cho phép điều chỉnh âm lượng bằng thao tác vuốt trên thân tai nghe.

Thời gian phát nhạc khi bật ANC đạt tối đa 5 giờ, nhiều hơn 1 giờ so với AirPods 4, và tổng thời gian sử dụng khi kết hợp với hộp sạc lên tới 22 giờ.

Sản phẩm cũng được cải thiện khả năng chống bụi, mồ hôi và nước, sử dụng 40% vật liệu tái chế, trong đó hộp sạc không dây có 70% nhựa tái chế. Apple cam kết sử dụng 35% năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng và bao bì sản phẩm hoàn toàn có thể tái chế tại nhà.

Apple đã bắt đầu nhận đặt trước AirPods 5 tại Mỹ và hơn 65 quốc gia, vùng lãnh thổ từ ngày 10/9, và sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại các cửa hàng từ ngày 18/9.