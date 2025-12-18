Tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

(VTC News) -

Nhằm góp phần tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện nội dung Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 so với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2017-2025 thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/1/2017 của Thủ tướng ngày 20/12/2025 tại thành phố Huế.

Tham dự Hội nghị tổng kết giai đoạn 2017-2025 thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan; đại diện các cơ quan quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương; đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện một số hội, hiệp hội, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; đại diện một số chủ sở hữu quyền tác giả, các đơn vị khai thác, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan; các cơ quan truyền thông báo chí.

Hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện nội dung Đề án do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và các địa phương so với các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg. Từ đó, xác định rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi.

Thông qua Hội nghị, các cán bộ quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục, điều chỉnh hoặc nhân rộng Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; góp phần đưa pháp luật Sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hội nghị cũng là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước tham vấn, trao đổi, chia sẻ về định hướng quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong thời gian tới tìm ra các giải pháp thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, bảo hộ thành quả sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần của Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh, đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.