Lào Cai: Cất bốc 30 mộ liệt sĩ tại đồi Đá Vôi

(VTC News) -

Chiều 15/9, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, Lào Cai.

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức lực lượng tìm kiếm tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường.

Các lực lượng đã tìm thấy và cất bốc 30 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, Lào Cai.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, quy tập tại khu vực đồi Đá Vôi. Đến ngày 13/9, đội tìm kiếm đã tìm thấy và cất bốc 30 hài cốt liệt sĩ. Sau khi cất bốc, các hài cốt được bảo quản, lập hồ sơ theo quy định.

Tại khu vực tìm kiếm, Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ khai quật, quy trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; công tác bảo quản, lập hồ sơ và thu thập mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ huy quân sự phường Cam Đường, lực lượng dân quân tự vệ cũng tham gia nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình, bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm, khai quật và cất bốc. Trong từng khâu cần thực hiện chu đáo, thận trọng, không bỏ sót dấu tích, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thu thập mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.

Sau khi cất bốc, các hài cốt được bảo quản, lập hồ sơ theo quy định.

Về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Cam Đường, ông Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết, cấp ủy, chính quyền phường đã huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tham gia tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ.

Theo lãnh đạo phường Cam Đường, thời gian tới, địa phương tiếp tục tìm kiếm, kết nối các nhân chứng lịch sử, đồng đội từng chiến đấu, công tác tại khu vực để bổ sung thông tin, phối hợp với đội tìm kiếm của tỉnh Lào Cai để mở rộng phạm vi tìm kiếm, nỗ lực tìm được đầy đủ các hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác Quân khu 2 đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi phần hài cốt được tìm thấy là thêm một mảnh ghép của lịch sử được trả lại đúng vị trí. Hành trình tìm kiếm những người lính đã nằm lại nơi đây sẽ tiếp tục bằng trách nhiệm, lòng tri ân và sự nỗ lực của các thế hệ hôm nay.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Quân khu 2 đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Cam Đường.

Đoàn công tác cũng khảo sát địa điểm dự kiến tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại phường Cam Đường.