Khai quật mộ tập thể 17 liệt sĩ, phát hiện dây dù, ví da

(VTC News) -

Ngày 15/9, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Đây là ngôi mộ được ông Võ Đình Thế cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Lực lượng chức năng tìm thấy các di vật trong mộ tập thể 17 liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Sau khi mở nắp mộ, qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan.

Những di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Theo ông Thế, năm 1988, trong quá trình thi công công trình tại địa bàn Hiệp Đức, máy móc làm lộ nhiều hài cốt. Ông cùng một số người dân đã tự nguyện cất bốc, chôn cất; sau đó di chuyển về khu đất của gia đình tại xã Thu Bồn, xây mộ và tổ chức hương khói hằng năm.

Từ nguồn tin trên, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khẩn trương tổ chức xác minh, đối soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức.

Nhiều thông tin bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17/9. Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ thông tin và danh tính các liệt sĩ.