5 laptop chơi game ấn tượng trên thị trường hiện nay

(VTC News) -

HP Gaming VICTUS 15 fb3116AX - BX8U4PA

Giá bán từ: 25,49 triệu đồng

HP Gaming VICTUS 15 fb3116AX - BX8U4PA hướng tới người dùng muốn sở hữu một chiếc laptop có khả năng chơi game nhưng vẫn phù hợp cho học tập, làm việc và các tác vụ đồ họa phổ thông.

Máy sử dụng AMD Ryzen 7 7445HS, CPU 6 nhân, 12 luồng, xung nhịp tối đa 4,7 GHz, kết hợp NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB. Cấu hình này đủ nền tảng để xử lý các tựa game phổ biến ở độ phân giải Full HD, đồng thời có dư địa cho những công việc cần nhiều sức mạnh CPU và GPU.

HP Gaming VICTUS 15 fb3116AX - BX8U4PA.

Màn hình IPS 15,6 inch Full HD của laptop gaming có tần số quét 144 Hz giúp hình ảnh chuyển động mượt hơn màn hình 60 Hz truyền thống.

Tuy nhiên, độ phủ màu chỉ khoảng 62,5% sRGB, vì vậy đây không phải lựa chọn tối ưu nếu người dùng đồng thời cần một màn hình có độ chính xác màu cao cho công việc thiết kế chuyên nghiệp.

Bù lại, máy có RAM 16 GB chuẩn DDR5 5600 MHz và SSD 512 GB NVMe PCIe 4.0 có thể tháo ra và lắp thanh khác tối đa 1 TB.

Với trọng lượng khoảng 2,29 kg, Victus 15 vẫn có thể mang theo nhưng không phải mẫu máy hướng đến tính cơ động cao.

Asus TUF Gaming FA506NCQ - HN005W

Giá bán từ: 25,99 triệu đồng

Asus TUF Gaming FA506NCQ - HN005W tạo khác biệt bằng nền tảng AMD Ryzen 7 170 với 8 nhân, 16 luồng, tốc độ tối đa 4,75 GHz. Đi kèm là GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, có mức công suất đồ họa 60-75 W.

So với những mẫu chỉ tập trung vào GPU, cấu hình này đem lại lợi thế ở những tác vụ sử dụng nhiều nhân CPU như biên tập video, chạy máy ảo hoặc đa nhiệm.

Asus TUF Gaming FA506NCQ - HN005W.

Máy trang bị màn hình IPS 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tốc độ làm mới 144 Hz, RAM 16 GB DDR5-4800 và SSD PCIe Gen 4 512 GB.

Đáng chú ý, TUF Gaming FA506NCQ hỗ trợ nâng RAM tối đa 64 GB và có thêm một khe SSD .2 PCIe Gen 4.0 để mở rộng dung lượng. Đây là yếu tố có giá trị nếu người dùng dự định sử dụng máy trong nhiều năm thay vì thay mới khi nhu cầu tăng lên.

Acer Gaming Aspire 7 A715-59G-59RD

Giá bán từ: 25,99 triệu đồng

Laptop Acer Gaming Aspire 7 A715-59G-59RD đáng chú ý ở cách cân bằng giữa hiệu năng gaming và tính cơ động. Máy sử dụng Intel Core 5 Raptor Lake - 210H, CPU 8 nhân, 12 luồng, tốc độ tối đa 4,8 GHz, kết hợp Card rời - NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB.

Acer Gaming Aspire 7 A715-59G-59RD.

Màn hình IPS 15,6 inch Full HD có tần số quét 144 Hz, RAM 16 GB DDR4 và SSD 512 GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 - đáp ứng tốt cấu hình phổ biến của laptop gaming hiện nay.

Một lợi thế khác nằm ở thiết kế. Aspire 7 có độ dày khoảng 22,7 mm và trọng lượng khoảng 2 kg, nhẹ hơn một số laptop gaming 15,6 inch cùng nhóm. Vì vậy, người thường xuyên phải mang máy đến trường, văn phòng hoặc quán cà phê sẽ dễ chấp nhận hơn sự đánh đổi giữa hiệu năng và trọng lượng.

Lenovo Gaming LOQ 15IRX9 - 83DV003CVN

Giá bán từ: 29,49 triệu đồng

Lenovo LOQ 15IRX9 - 83DV003CVN có một cấu hình khá rõ ràng cho game thủ. Máy dùng CPU Intel Core i5 Raptor Lake - 13450HX, gồm 10 nhân, 16 luồng, tốc độ tối đa 4,6 GHz, kết hợp NVIDIA GeForce RTX 3050. Mức công suất GPU cao hơn là yếu tố đáng chú ý, mang tới đồ họa ấn tượng.

Lenovo Gaming LOQ 15IRX9 - 83DV003CVN.

Ngoài ra, nhà sản xuất còn tích hợp cho máy màn hình 15,6 inch Full HD hỗ trợ 144 Hz, độ sáng 300 nit và độ phủ màu 100% sRGB. Đây là điểm đáng cân nhắc nếu người dùng vừa chơi game vừa chỉnh sửa hình ảnh, dựng video hoặc làm các công việc yêu cầu không gian màu tốt hơn.

Acer Nitro ProPanel ANV15-52-50RB

Giá bán từ: 33,49 triệu đồng

Trong 5 mẫu laptop chơi game, Acer Nitro ProPanel ANV15-52-50RB nổi bật nhất về GPU khi được trang bị NVIDIA GeForce RTX 4050, RAM 16GB chuẩn DDR5 kết hợp Intel Core 5 Raptor Lake - 210H và SSD 512 GB. CPU có 8 nhân, 12 luồng, xung nhịp tối đa 4,8 GHz. Do đó, máy dư sức chơi được các tựa game phổ biến.

Acer Nitro ProPanel ANV15-52-50RB.

Màn hình là một trong những điểm khác biệt rõ nhất. Acer sử dụng tấm nền IPS 15,6 inch Full HD, tần số quét lên tới 180 Hz, độ sáng 300 nit và độ phủ màu 100% sRGB. Tần số quét cao đặc biệt hữu ích với game tốc độ nhanh.