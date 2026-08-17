Các mỹ nhân Miss World 2026 mò cua bắt ốc, lội bùn trồng cây ở Hải Phòng

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý nhất diễn ra tại rừng ngập mặn Đồi Rồng. Trước khi xuống khu vực bãi bồi, các thí sinh được giới thiệu về hệ sinh thái ngập mặn, vai trò của rừng đối với môi trường ven biển cũng như đời sống của các loài động, thực vật.