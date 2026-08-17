Hoa hậu Bảo Ngọc thể hiện thế nào trong tuần đầu thi Miss World 2026?
Sau một tuần đại diện Việt Nam đọ tài sắc ở Miss World 2026, đại diện nước chủ nhà - Lê Nguyễn Bảo Ngọc - được cả khán giả và cả giới chuyên gia sắc đẹp chú ý.
Cựu tiếp viên hàng không cao 1m86 đại diện Việt Nam thi Nam vương quốc tế
Nguyễn Vũ Linh từng hai lần giành Á vương tại các cuộc thi quốc tế, tiếp tục được chọn đại diện Việt Nam tại Mister International 2026.
Nhiều hoạt động nổi bật Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Từ 13 - 19/8, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn sẽ là nơi lưu trú và diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các thí sinh Miss World 2026.
Các mỹ nhân Miss World 2026 mò cua bắt ốc, lội bùn trồng cây ở Hải Phòng
Dàn thí sinh Miss World 2026 mò cua bắt ốc, lội bùn trồng cây, vẽ nón lá và chèo kayak trong hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa Hải Phòng.
Video: Xuân Son bay người tỏa sáng, khẳng định 'bóng cứ vào vòng cấm là ghi bàn'
Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son vào lưới Malaysia tối 16/8 là khoảnh khắc xứng đáng xem đi xem lại nhiều lần.
Khoảnh khắc bà cụ U90 lưng còng vẫn nhảy TikTok cùng cháu gái gây sốt mạng
Clip cụ bà gần 90 tuổi dù lưng đã còng vẫn cổ vũ cháu gái bằng cách cùng tham gia màn nhảy TikTok khiến ai xem cũng cảm thấy "lòng mềm ra và trái tim ấm áp".
Ức chế khi shipper giao hàng trái giờ rồi ép khách 'không nhận được thì hủy'
Khi đặt hàng, tôi chọn nhận ở địa chỉ nhà vào buổi tối nhưng shipper gọi điện giữa trưa bảo tôi ra cổng cơ quan để lấy, với câu gắt "không nhận được thì báo hủy".
Đình Bắc: Anh Quang Hải không đáng phải nhận chỉ trích
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lên tiếng bênh vực đội trưởng Nguyễn Quang Hải trước những lời chỉ trích.
Dàn nghệ sĩ sẽ trải nghiệm 'xuyên không' tại 'Trở về thời khắc thiêng liêng'
Nhiều nghệ sĩ xác nhận sẽ trải nghiệm “xuyên không thời gian” tại chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra tại Dinh Độc Lập từ ngày 19-21/8/2026.
Đầu tư cả trăm tỷ đồng, kênh Bắc ở Nghệ An vẫn đen ngòm, hôi thối
Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải tạo, xử lý nhưng kênh Bắc vẫn là "điểm đen" ô nhiễm, quanh năm nước luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Lịch tựu trường năm học 2026-2027 mới nhất của 23 tỉnh, thành
23 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường năm học 2026-2027, trong đó nhiều địa phương cho học sinh đầu cấp và cuối cấp trở lại trường sớm.
Cỏ lá gừng Malaysia làm khó tuyển Việt Nam có gì đặc biệt?
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Xét xử 227 bị cáo chuyên án ma túy VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không
Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát được bố trí tại TAND TP.HCM và Trại tạm giam T30, bảo đảm an ninh cho phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10.
Iran thay đổi học thuyết quân sự, chuyển từ phòng thủ sang tấn công
Chuẩn tướng Yadollah Javani, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố tư thế phòng thủ của Iran đang chuyển sang thế tấn công.
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Sau 8 tháng liệt hai chân, người phụ nữ Lào từng nghĩ sẽ tàn phế suốt đời, nay có thể tự đứng và tập đi sau ca mổ tại Bệnh viện Bạch Mai.
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