4 triệu đồng/tháng: Sinh viên quản lý tiền thế nào trong thời đại số?

(VTC News) -

Câu hỏi của một sinh viên tại chương trình S-FinTalk tại Đại học Trà Vinh đã mở ra những trao đổi thiết thực về cách người trẻ quản lý tiền và xây dựng nền tảng tự chủ tài chính.

Chương trình S-FinTalk với chủ đề “Tiết kiệm hay tiêu xài? Giải mã các chiêu kích cầu mua sắm” diễn ra ngày 10/11 tại Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), thu hút gần 1.000 sinh viên tham dự. Đây là điểm khởi đầu của Chuỗi hoạt động Tài chính số S-FinFest 2026 do SACOMBANK và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sinh viên ĐH Trà Vinh chụp hình lưu niệm cùng diễn giả và khách mời.

Từ thói quen mua sắm đến kỹ năng quản lý tài chính

Bạn có 500.000 đồng trong ví và một đôi giày yêu thích đang giảm giá 50%, vừa đúng số tiền hiện có. Bạn sẽ mua ngay hay cân nhắc thêm?

Bằng những tình huống quen thuộc như vậy, TS. Vũ Thị Bích Quỳnh - Chuyên gia Tài chính Doanh nghiệp - đã dẫn dắt sinh viên tìm hiểu những yếu tố tác động đến hành vi mua sắm, từ tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), các chương trình flash sale đến ảnh hưởng của KOL/KOC trên mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý của buổi tọa đàm không chỉ nằm ở việc nhận diện các chiến lược kích cầu, mà còn ở những phương pháp giúp sinh viên đưa ra quyết định tài chính phù hợp hơn. Trước mỗi khoản chi, người trẻ được khuyến khích phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu và mong muốn nhất thời, cân nhắc khả năng tài chính thay vì chỉ nhìn vào mức giảm giá.

Các phương pháp như phân bổ ngân sách theo nguyên tắc 50/30/20, chờ 24 giờ trước khi mua món đồ không thiết yếu, đặt giới hạn mua sắm và ghi chép thu chi cũng được giới thiệu. Tùy điều kiện thực tế, sinh viên có thể điều chỉnh tỷ lệ phân bổ, bắt đầu từ những khoản tiết kiệm nhỏ và duy trì thói quen theo dõi dòng tiền hằng tháng.

Những kiến thức này càng trở nên gần gũi khi được đặt trong hoàn cảnh thực tế của sinh viên. Tại phần giao lưu, Phạm Văn Sự, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, đặt câu hỏi về cách quản lý khoảng 4 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng, đồng thời tích lũy một khoản vốn cho dự định khởi nghiệp.

Sinh viên đặt câu hỏi tại Talkshow.

Trước băn khoăn đó, TS. Vũ Thị Bích Quỳnh khuyến nghị sinh viên xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời hình thành thói quen tiết kiệm từ sớm nhưng không nên quá đặt nặng việc đầu tư tài chính khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo bà, điều quan trọng hơn ở giai đoạn này là ưu tiên trau dồi kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng mềm và mở rộng các mối quan hệ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi năng lực đa dạng, đầu tư cho bản thân chính là cách thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng thu nhập bền vững trong tương lai.

Các vấn đề về lựa chọn ứng dụng quản lý tiền, nguyên tắc chi tiêu và những điều cần lưu ý trước khi đầu tư cũng được sinh viên quan tâm. TS. Nguyễn Văn Vũ An - Phó Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của việc lập kế hoạch, ghi chép thu chi và trang bị kiến thức để nhận diện rủi ro trước các quyết định tài chính.

Còn ông Lê Văn Anh Tú - đại diện SACOMBANK - chia sẻ rằng hình thức mua trước, trả sau không phải là lựa chọn tiêu cực nếu được sử dụng đúng cách. Đây là giải pháp giúp sinh viên linh động hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt khi phát sinh nhu cầu thiết yếu nhưng chưa thể thanh toán toàn bộ ngay tại thời điểm mua, chẳng hạn như trang bị máy tính phục vụ học tập.

Theo ông, sinh viên nên phân biệt nhu cầu thực sự với mong muốn nhất thời, tìm hiểu kỹ lãi suất, các loại phí và thời hạn thanh toán, đồng thời cân nhắc khả năng chi trả để không ảnh hưởng đến những khoản sinh hoạt thiết yếu. Việc hiểu rõ cách sử dụng thẻ tín dụng cũng giúp người trẻ có thêm lựa chọn tài chính phù hợp khi phát sinh nhu cầu cấp bách.

Diễn giả, khách mời chia sẻ, trao đổi về thói quen chi tiêu và những chiến lược mua sắm thông minh tại tọa đàm S-FinTalk 01.

Từ những trao đổi tại chương trình, sinh viên có thể rút ra một bài học chung: quản lý tài chính không nhất thiết bắt đầu bằng số tiền lớn, mà từ khả năng hiểu rõ dòng tiền, kiểm soát hành vi chi tiêu và chủ động chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

SACOMBANK kết nối kiến thức tài chính với trải nghiệm thực tế

Với SACOMBANK, đồng hành cùng thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, mà còn hướng đến trang bị kiến thức, hình thành tư duy và năng lực tự chủ tài chính, giúp người trẻ chủ động đưa ra quyết định, thích ứng với thời đại số và chuẩn bị cho tương lai.

Chuỗi hoạt động mang thông điệp “Tự Chủ Tài Chính - Kiến Tạo Tương Lai”, gồm 12 chương trình tọa đàm S-FinTalk và 3 Ngày Tài chính số S-FinFest, triển khai tại 9 tỉnh, thành phố từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027. Mỗi điểm đến của S-FinTalk khai thác một chủ đề riêng, kết nối thành hành trình trang bị kiến thức tài chính, trải nghiệm công nghệ và ứng dụng thực tiễn dành cho sinh viên.

Tiếp nối điểm khởi đầu tại Vĩnh Long, S-FinTalk sẽ đến với Trường Đại học Đồng Nai vào ngày 18/11, với chủ đề “FinTech và ứng dụng tài chính: Dùng tiện ích, giữ an toàn”. Từ câu chuyện chi tiêu thông minh, chương trình tiếp tục mở rộng sang việc khai thác lợi ích của các ứng dụng tài chính, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro và bảo vệ bản thân khi giao dịch trên không gian số.

Đặc biệt, ngày 28/11, Ngày Tài chính số S-FinFest 2026 sẽ chính thức khởi động tại TP. Đà Nẵng, mở màn cho chuỗi ba ngày hội trên toàn quốc. Chương trình dự kiến mang đến không gian trải nghiệm sôi động, kết hợp các buổi tọa đàm chuyên sâu, hoạt động khám phá giải pháp tài chính số, sân chơi tương tác và những màn trình diễn âm nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại sự kiện.

Từ các buổi tọa đàm đến ngày hội trải nghiệm, Chuỗi hoạt động Tài chính số S-FinFest 2026 do SACOMBANK và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức mong muốn đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với sinh viên thông qua sự kết hợp giữa giáo dục, trải nghiệm công nghệ và các hoạt động giao lưu, giúp người trẻ không chỉ nâng cao hiểu biết mà còn hình thành kỹ năng, tư duy tài chính chủ động và vận dụng hiệu quả vào cuộc sống hằng ngày.