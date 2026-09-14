3 tọa độ đẹp say lòng người ở New South Wales không thể bỏ lỡ khi đến Australia

(VTC News) -

Nếu đã dành gần 9 tiếng trên bầu trời để đến Sydney, bạn đừng để chuyến đi của mình chỉ dừng lại ở những cái tên quen thuộc như Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, hay việc đi shopping tại khu trung tâm. Thay vào đó, chỉ với 2-3 tiếng lái xe hoặc đi tàu, bạn sẽ bước vào 3 vùng đất mang 3 “vibe” hoàn toàn khác biệt giữa núi, biển và thung lũng.

Tại đây, từ không khí, cảnh quan cho đến năng lượng đều giúp bạn “đổi mood” rõ rệt. Lựa chọn này sẽ mang lại cảm giác như đang tận hưởng 3 chuyến du lịch trong 1, hời hơn rất nhiều.

Blue Mountains: View xịn, trải nghiệm cực đã

Rời Sydney náo nhiệt với 90 phút lái xe hoặc 2 giờ đi tàu, bạn sẽ được hòa mình vào những khung cảnh “tuyệt đối điện ảnh”. Trải nghiệm đầu tiên phải kể đến là những chiếc “view xịn” khi check-in tại đài quan sát Echo Point, nơi bạn có thể trực tiếp chiêm ngưỡng khối đá Three Sisters, biểu tượng nổi tiếng mang vẻ đẹp đầy ấn tượng của vùng đất này.

Cận cảnh vẻ đẹp hùng vĩ của Three Sisters.

Sau khi mãn nhãn với cảnh quan, bạn có thể kích hoạt năng lượng với loạt trải nghiệm sôi động tại khu phức hợp Scenic World. Tại đây, tuyến cáp treo trên không lớn nhất ở Nam bán cầu - Scenic Skyway, sẽ đưa bạn lơ lửng giữa trời để ngắm toàn cảnh thung lũng từ trên cao.

Tận hưởng cảm giác lơ lửng giữa mây trời và ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng từ Scenic Skyway.

Hoặc nếu muốn chinh phục những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ hơn, bạn hãy thử trải nghiệm tuyến tàu hỏa Scenic Railway. Được mệnh danh là tuyến tàu dốc nhất thế giới, Scenic Railway mang đến cảm giác đầy phấn khích khi đưa bạn lao dốc xuyên qua những cánh rừng xanh mướt và vách đá cổ có tuổi đời hàng triệu năm.

Cận cảnh Scenic Railway, tuyến tàu có độ dốc kỷ lục đưa du khách khám phá lòng thung lũng Blue Mountains.

Không chỉ đẹp ban ngày, Blue Mountains còn rực rỡ vào ban đêm với hoạt động ngắm sao. Tham gia tour Blue Mountains Stargazing, bạn sẽ được các nhà thiên văn học hướng dẫn chiêm ngưỡng các hành tinh và chòm sao rực rỡ của bầu trời phương Nam qua hệ thống kính thiên văn hiện đại.

Trải nghiệm ngắm sao đêm lãng mạn dưới bầu trời phương Nam rộng lớn.

Central Coast & Port Stephens: Nơi thiên nhiên hoang dã giao thoa cùng những chuyến phiêu lưu

Chỉ cách Sydney khoảng 1,5 đến 2,5 giờ lái xe, vùng ven biển Central Coast và vịnh Port Stephens sẽ đưa bạn lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với phố thị.

Ngay trên cung đường hướng về Port Stephens, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm trang trại Iris Lodge Alpacas ở Central Coast, nơi bạn có thể tự tay cho ăn, vuốt ve và chụp ảnh cùng hơn 145 chú lạc đà alpaca thân thiện cùng nhiều loài vật nuôi đáng yêu khác.

Tiếp tục hành trình đến vịnh biển, bạn có thể lựa chọn du ngoạn cùng công ty du lịch Moonshadow TQC Cruises để tận mắt ngắm nhìn hơn 150 cá thể cá heo sinh sống quanh năm. Ngoài ra, bạn còn có thể đến gần các loài động vật bản địa như kangaroo tại Công viên Động vật hoang dã Oakvale, hoặc tận hưởng trải nghiệm tương tác độc đáo với cá mập và cá đuối tại Irukandji Shark & Ray Encounters.

Bên cạnh thế giới động vật hoang dã phong phú, vịnh Port Stephens còn là điểm hẹn lý tưởng cho những ai đam mê cảm giác mạnh. Vùng đất này chinh phục du khách bằng những hành trình lái xe địa hình 4WD băng qua cồn cát Stockton sừng sững, thử thách trượt cát trên các sườn dốc vàng óng, hay thong thả cưỡi lạc đà ngắm trọn khung cảnh hoàng hôn buông xuống bờ biển.

Tương tác trực tiếp với Kangaroos và các loài thú đặc trưng của Australia tại Công viên Động vật Hoang dã Oakvale.

Cưỡi lạc đà là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích tại Port Stephens.

Hunter Valley: Tận hưởng sự bình yên đúng chuẩn countryside

Là vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất của Australia, Thung lũng Hunter mê hoặc du khách với hơn 150 làng sản xuất rượu nổi tiếng thế giới. Điểm hấp dẫn của vùng đất này chính là vô số trải nghiệm thú vị từ việc thưởng thức rượu vang ngay tại hầm ủ, nhâm nhi ly vang bên những luống nho xanh mướt, cho đến buổi dã ngoại nhẹ nhàng giữa cảnh quan đồng nội.

Dã ngoại giữa cảnh quan đồng nội là một trải nghiệm thú vị tại Hunter Valley.

Bên cạnh thú vui thưởng rượu, một hoạt động không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Hunter Valley là săn bình minh từ trên khinh khí cầu của Balloon Aloft. Bay lên độ cao 600m trong không khí sớm mai se lạnh, bạn sẽ được thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thung lũng cùng những đồi nho bừng sáng dưới ánh nắng đầu ngày.

Những lưu ý giúp bạn tận hưởng chuyến đi trọn vẹn hơn

Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, bạn nên đặt trước các dịch vụ trải nghiệm phổ biến nhằm tránh tình trạng hết chỗ, đồng thời chủ động kiểm tra thời điểm theo mùa đối với hoạt động hái trái cây thường diễn ra từ mùa xuân (tháng 9) đến mùa thu (tháng 5), và ngắm cá voi từ tháng 5 đến tháng 11.

Với những điểm đến nằm ngoài trung tâm Sydney, việc tính toán phương tiện di chuyển cũng giúp bạn chủ động hơn về lịch trình. Nếu đi tàu công cộng từ Sydney đến Blue Mountains hoặc Hunter Valley, tuyến xe bus Hop On Hop Off Explorer Bus sẽ giúp kết nối thuận tiện giữa các điểm tham quan nổi tiếng.

Riêng tại Port Stephens, do mạng lưới giao thông công cộng còn hạn chế, thuê xe tự lái là lựa chọn duy nhất để bạn tiếp cận các điểm đến biểu tượng như đỉnh Tomaree Head hay cồn cát Stockton Sand Dunes.

Đặc biệt, bên cạnh các chuyến bay đến Sân bay Kingsford Smith (SYD), từ ngày 9/1/2027, Vietjet sẽ mở thêm lựa chọn với đường bay thẳng từ TP.HCM đến Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI).

Đây là sân bay quốc tế đầu tiên được xây dựng mới hoàn toàn tại Australia trong hơn 50 năm, mở thêm một cửa ngõ hàng không tại khu vực phía Tây Sydney. Từ đây, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá những vùng đất nằm ngoài trung tâm thành phố như là Blue Mountains thay vì chỉ giới hạn chuyến đi trong Sydney.

Đường bay mới của Vietjet kết nối TP.HCM với Sydney qua Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI).

Không chỉ thêm lựa chọn về đường bay, Vietjet còn hỗ trợ hành khách chủ động lựa chọn các tiện ích phù hợp với nhu cầu cho một hành trình dài đến Australia. Bạn có thể đặt trước chỗ ngồi, suất ăn và hành lý ký gửi để chủ động hơn về chi phí và hạn chế những phát sinh trong chuyến đi.

Với những ai ưu tiên sự thoải mái hay riêng tư hơn, các hạng vé Business, SkyBoss và Deluxe sẽ mang đến nhiều tiện ích như ưu tiên làm thủ tục, sử dụng phòng chờ, xe đưa đón sân bay, cùng chính sách hành lý thuận tiện.

Không có chuyến đi nào giống chuyến đi nào. Chỉ cần bạn dám bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, Sydney và New South Wales chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một hành trình thật “đã”, vừa ngầu lại vừa đáng để đời.