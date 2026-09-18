3 người ở Thanh Hoá bị lũ cuốn trong lúc đi đánh cá

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, lúc 16h10 ngày 17/9, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hoá) nhận được tin báo từ Công an xã Biện Thượng (Thanh Hoá) có 2 người dân đi đánh cá không may bị đuối nước tại khu vực thôn Trung, xã Vĩnh Thịnh cũ (nay thuộc xã Biện Thượng).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy hai nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn ở xã Biện Thượng

Cũng trong ngày 17/9, tại xã Tượng Lĩnh, trong lúc đi đánh cá tại khu vực đang bị ngập sâu, anh P.C.N. (SN 1994, trú xã Tượng Lĩnh) không may ngã xuống dòng nước và bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân và các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm. Hơn 50 người đến từ lực lượng chức năng cũng như các đội thiện nguyện tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.

Trước đó, hơn 10h ngày 16/9, anh L.V.X (SN 1981, trú bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, Thanh Hoá) bị trượt chân xuống suối và bị dòng nước lũ cuốn trôi.

“Khoảng hơn 12h00 ngày 16/9, chúng tôi tìm thấy thi thể cách nơi anh ấy bị ngã khoảng 1,5km”, lãnh đạo UBND xã Yên Khương cho biết.

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá), mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường trong tỉnh với 2.679 hộ/10.061 khẩu. Hiện tại trong khu vực có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.

Về nhà ở, mưa lũ gây ngập tại 8.419 hộ (xã Kim Tân 1.364 hộ; xã Cẩm Thủy 04 hộ; xã Cẩm Thạch 38 hộ; xã Ngọc Liên 77 hộ; Thạch Quảng 102 hộ; Thạch Bình 356 hộ; Bỉm Sơn 100 hộ; Hà Trung 500 hộ; Lĩnh Toại 382 hộ; Nông Cống 1.524 hộ; Tượng Lĩnh 288 hộ; Thăng Bình 100 hộ; Hoạt Giang 200 hộ; Hà Long 52 hộ, Cẩm Thạch 48 hộ; Thành Vinh 675 hộ; Hàm Rồng 2.223 hộ; Tân Ninh 205 hộ; Yên Phú 46 hộ; Thắng Lợi 100 hộ; Cẩm Tú 35 hộ).

Có 4 nhà bị sập đổ, không gây thiệt hại về người (3 nhà bị sập đổ do ảnh hưởng của sạt lở đất, gồm 2 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn; 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc); 1 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn (tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ); 1 nhà bị sập một phần mái nhà (tại thôn Ngọ, xã Triệu Lộc).