(VTC News) -

Với danh mục Xốt gia vị hoàn chỉnh và Nước dùng hoàn chỉnh ngày càng đa dạng, Barona mang đến nhiều lựa chọn giúp việc nấu nướng trở nên nhanh gọn, tiện lợi mà vẫn trọn vị ngon.

3 giây chọn ngay món ngon, khỏi lo hôm nay ăn gì?

“Hôm nay ăn gì?” - câu hỏi quen thuộc nhưng đôi khi lại khiến người đứng bếp phải đắn đo. Món quen thì sợ cả nhà ngán, muốn thử món mới lại ngại chuẩn bị đủ loại nguyên liệu, gia vị. Làm sao để thực đơn mỗi ngày luôn hấp dẫn mà việc nấu nướng vẫn thật nhẹ nhàng?

Với thông điệp “3 giây chọn ngay món tủ”, Barona mang đến những hương vị mới ra mắt, giúp người nội trợ thỏa sức đổi vị thực đơn, khám phá trải nghiệm ẩm thực đa dạng và chiêu đãi cả nhà những món ngon hấp dẫn trong dịp cuối năm.

Barona mang hương vị mới đến từng bữa ăn, chiều lòng mọi khẩu vị

Trong không khí bận rộn của những ngày cuối năm, Barona mang đến rất nhiều Xốt gia vị hoàn chỉnh với những hương vị mới hấp dẫn, từ món ăn vặt hợp gu giới trẻ đến món ngon đổi vị cơm nhà cho cả gia đình.

Nổi bật là bộ đôi Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona - xốt Thái với vị chua cay hài hòa và Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona - xốt bơ tỏi béo ngậy, thơm lừng mang đến sức hấp dẫn khó cưỡng cho những món ăn vặt được giới trẻ yêu thích. Từ chân gà xốt Thái, tôm xốt Thái đến bánh mì bơ tỏi hay hải sản xốt bơ tỏi, mỗi món đều là gợi ý thú vị cho những buổi tụ họp bạn bè, tiệc vui cuối tuần.

Ba món xốt thái chua cay hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona - xốt kiểu Nhật Teriyaki/ xốt cam & xốt bò né/bít tết mang đến làn gió mới cho thực đơn cơm nhà, chiều lòng cả người lớn lẫn các bé.

Nếu Xốt gia vị hoàn chỉnh - xốt kiểu Nhật Teriyaki với vị mặn ngọt hài hòa thích hợp cho món gà áp chảo, thịt nướng, thì Xốt gia vị hoàn chỉnh - xốt cam chua ngọt dịu nhẹ giúp món gà xốt cam hay cá hồi xốt cam thêm hấp dẫn cho thực đơn mỗi ngày của các bé yêu.

Ngoài ra, Xốt gia vị hoàn chỉnh Barona - xốt bò né/bít tết mang đến hương vị đậm đà cho món bò né chảo, hay bò bít tết mềm ngon, chuẩn vị như tại nhà hàng.

Gà áp chảo xốt Teriyaki đậm đà, thơm ngon chuẩn vị Nhật.

Với đa dạng hương vị, các dòng Xốt gia vị hoàn chỉnh mới của Barona giúp món quen thêm mới lạ, để mỗi bữa cơm hay buổi tiệc nhỏ đều trở thành trải nghiệm ẩm thực đáng mong chờ.

Cuối tuần quây quần, thêm lựa chọn lẩu ngon tại nhà

Bên cạnh các món ăn gia đình, món ăn vặt hàng ngày, lẩu luôn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích trong những buổi sum họp. Không chỉ hấp dẫn bởi nồi nước dùng nóng hổi, món lẩu còn tạo nên không khí quây quần khi mọi người cùng lựa chọn nguyên liệu và thưởng thức.

Góp thêm hương vị cho những khoảnh khắc sum họp ấy, Barona giới thiệu hai sản phẩm mới thuộc dòng Nước dùng hoàn chỉnh Barona - lẩu kiểu Nhật Shabu Shabu & lẩu hải sản.

Nếu Nước dùng hoàn chỉnh - lẩu kiểu Nhật Shabu Shabu hấp dẫn với nước dùng thanh nhẹ, kết hợp hài hòa cùng thịt bò, nấm và rau củ tươi, thì Nước dùng hoàn chỉnh - lẩu hải sản lại đánh thức vị giác bằng hương vị chua thanh, ngọt dịu. Những nguyên liệu hải sản tươi ngon như tôm, mực, nghêu khi nhúng cùng nước lẩu nóng hổi càng thêm hấp dẫn.

Mỗi loại lẩu mang một nét đặc trưng riêng, nhưng đều có chung sự tiện lợi từ nước dùng đã được nêm nếm hoàn chỉnh. Người nội trợ không cần mất nhiều công sức chuẩn bị gia vị mà vẫn có thể tự tay chiêu đãi cả nhà một bữa lẩu ngon miệng, đủ đầy.

Bộ đôi lẩu kiểu Nhật Shabu Shabu và lẩu hải sản, đổi vị hấp dẫn cho bữa tiệc.

3 giây chọn ngay món tủ dễ dàng cùng Barona cho bữa ngon mỗi ngày

Không chỉ mang đến nhiều lựa chọn đổi vị thực đơn, Barona còn chú trọng sự tươi ngon, tiện lợi và an toàn, giúp người nội trợ thêm tự tin khi chuẩn bị những món ngon cho gia đình.

Tươi ngon từ các thành phần củ quả tươi được kết hợp hài hòa, góp phần tạo nên hương vị hấp dẫn cho món ăn. Tiện lợi với các dòng Xốt gia vị hoàn chỉnh và Nước dùng hoàn chỉnh được nêm nếm chuẩn chỉnh, giúp giảm bớt công đoạn chuẩn bị và không cần mất thời gian cân chỉnh nhiều loại gia vị. An toàn với tiêu chí không thêm chất bảo quản, mang đến sự an tâm khi lựa chọn gia vị cho bữa cơm nhà.

Từ những món ăn quen thuộc đến các hương vị mới lạ, từ bữa cơm hàng ngày đến những dịp sum họp, Barona mong muốn mang đến nhiều cảm hứng nấu nướng để mỗi lần vào bếp đều nhẹ nhàng mà vẫn đầy niềm vui.

Cùng Barona chọn ngay món tủ trong 3 giây với hơn 30 gia vị đa dạng.

Với thông điệp “3 giây chọn ngay món tủ”, Barona giúp câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” trở nên đơn giản hơn. Chỉ mất 3 giây để chọn món yêu thích, người nội trợ đã có thể bắt tay vào bếp với giải pháp gia vị tiện lợi, dễ dàng đổi vị cơm nhà, làm phong phú thực đơn và mang đến những bữa ăn ngon trọn vị cho cả gia đình.

Để dễ dàng đổi vị cơm nhà cùng Barona, bạn có thể tìm mua các dòng Xốt gia vị hoàn chỉnh & Nước dùng hoàn chỉnh Barona tại Shopee, Lazada, Tiki hay các chợ, cửa hàng tạp hóa và hệ thống siêu thị trên toàn quốc như Co.opmart, GO!, AEON, LOTTE Mart, Emart… Khám phá thêm nhiều công thức món ngon tại Barona.vn để thỏa sức chọn món tủ cho cả nhà nhé!