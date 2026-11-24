Bã cà phê sau khi pha thường bị bỏ vào thùng rác, nhưng bạn có thể tận dụng chúng cho nhiều việc trong nhà, ngoài vườn, làm đồ thủ công và cả chăm sóc da.

Không nên đổ bã cà phê xuống bồn rửa hoặc máy nghiền rác nhà bếp vì chúng nặng, có thể tích tụ gây tắc nghẽn. Do còn ướt sau khi pha, bã cà phê cần được dàn trên khay và làm khô trước khi sử dụng cho một số mục đích dưới đây.

Khử mùi hành, tỏi trên tay

Dùng khoảng một thìa cà phê bột cà phê chưa pha hoặc bã cà phê đã sử dụng để loại bỏ mùi trên tay sau khi thái hành, tỏi. Làm ẩm tay, chà kỹ với cà phê rồi rửa sạch.

Khử mùi tủ lạnh

Nếu thích mùi cà phê, bạn có thể dùng cà phê thay baking soda để hút mùi trong tủ lạnh. Hãy sử dụng bột cà phê chưa pha hoặc bã cà phê đã được làm khô hoàn toàn. Chuẩn bị một hộp có nắp nhựa, đục vài lỗ trên nắp. Nắp hộp giúp hạn chế cà phê vương vãi nếu hộp bị đổ. Cho cà phê vào hộp rồi đặt lên một ngăn tủ lạnh. Thay mỗi tháng để duy trì hiệu quả khử mùi.

Bổ sung vào hỗn hợp ủ phân

Bã cà phê là nguyên liệu có thể bổ sung vào thùng ủ phân hữu cơ trong bếp, giúp tăng lượng nitơ cần thiết cho quá trình phân hủy vật chất thực vật. Theo bài viết, chúng cũng giúp hạn chế sự phát triển của một số loại nấm mốc.

Khi hỗn hợp ủ đã có kết cấu tơi xốp, bạn có thể bổ sung giun đất để thúc đẩy quá trình phân hủy. Loài giun đất ưa tính axit của phần “đất cà phê” này.

Bã cà phê sau khi pha thường bị bỏ vào thùng rác, nhưng bạn có thể tận dụng chúng cho nhiều việc trong nhà, ngoài vườn, làm đồ thủ công và cả chăm sóc da. (Ảnh: Jason Donnelly)

Hạn chế sinh vật gây hại trong vườn

Rắc bã cà phê quanh cây để xua sên trần, ốc sên và một số côn trùng. Một số con thỏ và mèo cũng có xu hướng tránh xa bã cà phê.

Bổ sung cho đất trồng

Không chỉ cây ngoài vườn, cây trồng trong chậu cũng có thể được bổ sung bã cà phê. Bạn có thể trộn một ít vào giá thể hoặc rắc lên bề mặt để chúng dần phân hủy vào đất.

Hướng dẫn làm dung dịch tưới từ cà phê: Ngâm hai cốc bã cà phê trong một xô chứa khoảng 19 lít nước, trong 6-12 giờ. Sau đó dùng dung dịch này để tưới, bổ sung dinh dưỡng cho cây. Đây được xem là hỗn hợp phù hợp nhất với những cây ưa đất chua như violet châu Phi, dương xỉ và cẩm tú cầu.

Che vết xước trên gỗ

Với sàn hoặc đồ nội thất bằng gỗ tối màu có vết xước, hãy trộn một thìa canh bã cà phê với một thìa canh dầu ô liu. Để hỗn hợp khoảng một giờ cho tannin trong cà phê ngấm vào dầu. Dùng tăm bông chấm hỗn hợp lên vết xước, sau đó đánh nhẹ bằng khăn mềm, khô để làm vết xước bớt lộ. Có thể lặp lại nếu cần. Muốn có màu đậm nhất, hãy dùng bột cà phê chưa pha.

Tạo màu nâu cho đồ thủ công

Cà phê tạo màu nâu ấm, có thể dùng để nhuộm vải, sợi, hoặc làm màu nước. Tannin, thành phần khiến cà phê để lại vết ố, cũng có thể tạo các sắc độ từ màu be ngà đến nâu sẫm. Cách nhuộm vải phổ biến là đun cà phê để lấy nước nhuộm. Hạt cà phê rang càng đậm thì màu nhuộm càng sẫm.

Nếu định nhuộm số lượng lớn, bạn có thể bảo quản bã cà phê dùng hằng ngày trong ngăn mát hoặc ngăn đông cho đến khi đủ lượng cần thiết. Đun bã với nước sôi, lọc rồi dùng phần nước để nhuộm.

Một cách khác là chà bã cà phê trực tiếp lên vải. Bã còn ẩm sẽ tạo màu đậm hơn bã quá ướt. Tạo hỗn hợp dạng sệt, phết lên vải và để khô hoàn toàn cùng lớp bã. Khi vải đã khô, chải bỏ phần bã thừa.

Làm đất nặn

Bã cà phê có thể tạo ra đất nặn màu nâu, có mùi thơm, dùng để nặn động vật, mô phỏng bùn đất trong mô hình hoặc tạo dấu in hóa thạch. Bạn có thể bổ sung bã cà phê vào công thức đất nặn quen thuộc hoặc thử công thức sau:

Bã cà phê có thể tạo ra đất nặn màu nâu, có mùi thơm, dùng để nặn động vật, mô phỏng bùn đất trong mô hình hoặc tạo dấu in hóa thạch. (Ảnh: Jason Donnelly)

2 cốc bột mì đa dụng

½ cốc bã cà phê.

1 cốc muối

2 thìa cà phê bột cream of tartar

1 cốc nước sôi.

2 thìa canh dầu.

Trộn kỹ các nguyên liệu và để hỗn hợp nghỉ khoảng một giờ. Nếu màu chưa đủ đậm, thêm một thìa canh cà phê hòa tan. Nhào kỹ và luôn bảo quản đất nặn trong hộp đậy kín.

Làm túi khử mùi cho ngăn kéo, tủ quần áo

Cho bột cà phê chưa pha hoặc bã cà phê đã dùng, được làm khô hoàn toàn, vào túi thơm mua sẵn hoặc túi tự làm. Đặt túi trong tủ quần áo và ngăn kéo để tạo mùi thơm, giúp không gian dễ chịu hơn.

Làm hỗn hợp tẩy da chết

Bạn cũng có thể thêm cà phê vào công thức tẩy da chết bằng muối để làm sạch phần da thô ráp, đồng thời cho rằng caffeine có thể giúp da sáng hơn. Công thức gồm:

½ cốc muối biển hạt thô

1 cốc bã cà phê khô

1 cốc dầu dừa.

Trộn các nguyên liệu trong bát lớn, sau đó bảo quản trong lọ kín.