3 chuyến bay bị ảnh hưởng vì vật thể nghi UAV xuất hiện gần sân bay Cát Bi

(VTC News) -

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, lúc 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận được thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng ở vị trí cách trung tâm khoảng 8 km, về phía sân bay Cát Bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kíp trực đã thông báo cho các lực lượng liên quan, trong đó có tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh. Đồng thời triển khai phương án điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, 3 chuyến bay tại Cát Bi phải điều chỉnh phương án khai thác. Theo đó, hai chuyến bay đến Cát Bi được điều hành bay chờ tại điểm bay chờ HODOL, sau đó, các tổ bay đề nghị chuyển hướng hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải chờ tại sân đỗ.

Kíp trực tại Đài Kiểm soát Cát Bi tập trung theo dõi, điều hành hoạt động bay trong tình huống phát hiện vật thể bay nghi UAV gần khu vực sân bay. (Ảnh: VATM)

VATM nhấn mạnh, sự việc tại Cát Bi một lần nữa cho thấy UAV, flycam và các vật thể bay khác hoạt động gần khu vực cảng hàng không khi chưa được phép có thể gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay, đặc biệt tại khu vực đường cất hạ cánh và vùng lân cận sân bay. Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động cất cánh, hạ cánh có thể phải tạm thời hạn chế hoặc điều chỉnh; tàu bay có thể phải bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh.

“An toàn hoạt động bay luôn là ưu tiên cao nhất. Hoạt động khai thác chỉ được tổ chức trở lại bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm”, VATM nhấn mạnh.

Gần đây, hàng loạt trường hợp drone, flycam hoạt động gần sân bay liên tục được phát hiện. Ngày 30/8, hệ thống giám sát tại sân bay Nội Bài phát hiện một flycam bay ở độ cao 92m, cách sân bay khoảng 4,5km.

Trước đó, tối 11/8, drone liên tiếp xuất hiện gần Tân Sơn Nhất khiến sân bay hai lần tạm dừng cất, hạ cánh trong hơn hai giờ. Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỷ đồng.

Từ các sự việc này, VATM nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn UAV, flycam cùng các vật thể bay hoạt động gần khu vực sân bay khi chưa được phép là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn hàng không và hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, hãng hàng không và các đơn vị khai thác.