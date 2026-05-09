250 người có công và thân nhân người có công được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Sáng 9/5, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với một số đơn vị trong ngành Y tế tổ chức chương trình khám sức khỏe thiện nguyện cho người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Bài, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 40 bác sĩ và nhân viên y tế khám, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ sàng lọc bệnh miễn phí cho 250 người dân là người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Bài.

Trên cơ sở đánh giá của bác sĩ, người dân được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như: xét nghiệm đường huyết, siêu âm, điện tim và chụp X-quang lưu động... Kết thúc quy trình, người dân được tư vấn giáo dục sức khỏe, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà và chuyển tuyến khi cần thiết.

Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người có công và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Bài, Hà Nội.

Hàng chục sinh viên chương trình Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe thuộc HSB cũng tham gia sự kiện trong vai trò tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức, đón tiếp, điều phối và chăm sóc người dân trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh.

Thông qua hoạt động thực tế này, sinh viên không chỉ được tham gia các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa nhân văn mà còn có cơ hội "học từ thực tiễn", rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường y tế thực tế như: giao tiếp với người bệnh, quản trị trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều phối quy trình dịch vụ, xử lý tình huống và phối hợp liên ngành.

Đây cũng là mô hình đào tạo gắn lý thuyết với thực hành mà HSB đang đẩy mạnh trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB, cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, tri ân người có công và các gia đình chính sách, mà còn là mô hình kết nối giữa giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.

Hoạt động này cũng thể hiện định hướng mà HSB đang theo đuổi trong việc gắn đào tạo, nghiên cứu và phụng sự cộng đồng.

"HSB đẩy mạnh gắn kết giữa lý thuyết với thực hành, kết nối giáo dục - đào tạo với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, kinh doanh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Điều này được thể hiện qua việc HSB tiên phong phát triển nhiều chương trình đào tạo mới, liên ngành, chính quy, đạt chuẩn kiểm định châu Âu và được xếp hạng quốc tế QS, trong đó có chương trình Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe - mô hình đào tạo tích hợp giữa quản trị, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe theo định hướng hiện đại", GS.TS Hoàng Đình Phi nói.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của "Chương trình hỗ trợ Đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cộng đồng cần trợ giúp" (Science and Technology Innovation Support Program for Heathcare for Needy Communities (S.T.I - S.P - H) do HSB khởi xướng.

Chương trình nhằm thúc đẩy tư duy "quản trị sức khỏe": coi y tế là đầu tư chiến lược cho hạnh phúc, năng suất và phát triển bền vững, thay vì chỉ "quản trị bệnh tật". Chương trình kết nối nhà giáo - nhà khoa học - thầy thuốc - doanh nghiệp để triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Trọng tâm của S.T.I - S.P - H là các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, ưu tiên Y học cổ truyền và dược liệu Việt Nam (kết hợp sàng lọc Tây y ở mức cần thiết để đảm bảo an toàn), góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và khôi phục, lan tỏa giá trị Đông y nước nhà.

Bên cạnh các đợt khám cộng đồng, S.T.I - S.P - H còn triển khai các đợt tặng voucher điều trị Đông y miễn phí cho nhóm cần trợ giúp như người có công, gia đình chính sách và người cao tuổi.