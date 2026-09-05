2 người thoát chết thần kỳ sau 10 ngày mắc kẹt vì thảm hoạ lũ quét ở Nepal

Lực lượng cứu hộ Nepal ngày 5/9 đã giải cứu một người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ trong hai chiến dịch riêng biệt, 10 ngày sau trận lũ quét nghiêm trọng. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khi hàng nghìn người còn mất tích.

Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal, người đàn ông Trung Quốc được đưa ra khỏi một đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli. Tính tới thời điểm này, tổng cộng 3 công nhân đã được cứu sống khỏi khu vực dự án, sau khi 2 công nhân Nepal được tìm thấy một ngày trước đó.

Công dân Trung Quốc sau khi được binh sĩ Nepal giải cứu trong chiến dịch tìm kiếm tại dự án thủy điện Trishuli-3A ở huyện Rasuwa, Nepal, ngày 5/9/2026. (Ảnh: AP)

Quân đội Nepal cho biết một đội cứu hộ chung gồm quân nhân Nepal và các chuyên gia ứng phó thảm họa Hàn Quốc đã đưa người đàn ông ra khỏi đường hầm dài 225m. Sau khi được giải cứu, người này được kiểm tra sức khỏe và sơ tán bằng trực thăng.

Hình ảnh do quân đội Nepal công bố cho thấy nhân viên quân y kiểm tra tình trạng của người đàn ông trong chuyến bay. Một bức ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cũng cho thấy 2 nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đường hầm.

Trong khi đó, tại thị trấn Nuwakot, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 1 phụ nữ còn sống trong 1 ngôi nhà bị hư hại. Người phát ngôn quân đội Nepal cho biết người phụ nữ sau đó được đưa bằng đường hàng không tới Kathmandu để điều trị.

Các hình ảnh do quân đội công bố cho thấy nạn nhân bị phủ đầy bùn khi được phát hiện bên trong ngôi nhà.

Hoạt động cứu hộ tại Nepal hiện ngày càng tập trung vào 12 dự án thủy điện, nơi khoảng 900 công nhân vẫn mất tích. Nhà chức trách ước tính khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt trong nhiều đường hầm khác nhau.

Các đội cứu hộ chuyên nghiệp đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp tìm kiếm trong các đống đổ nát, công trình bị hư hại và hệ thống đường hầm tại những dự án này với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, đến nay ít nhất hơn 1.300 người đã thiệt mạng và gần 5.000 người vẫn mất tích sau trận lũ quét hôm 26/8.

Hoàng Phạm (Nguồn: VOV.VN)