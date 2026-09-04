Bão Saudel gây lũ lụt dọc bờ biển phía nam Trung Quốc, nhà cao tầng sập đổ

(VTC News) -

Khoảnh khắc toà nhà ba tầng Trung Quốc đổ sập do nước lũ.

Các tỉnh ven biển phía nam Trung Quốc là Phúc Kiến và Quảng Đông đang chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lớn tiếp theo vào thứ Sáu (ngày 4/9), khi bão Saudel trút xuống những trận mưa dữ dội, gây ngập lụt các khu dân cư, nhấn chìm nhiều phương tiện và làm hư hại công trình xây dựng.

Tại Phúc Đỉnh (Fuding) - thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến nổi tiếng với các vùng trồng chè - lực lượng cứu hỏa phải lội qua dòng nước lũ sâu ngang người để đưa người cao tuổi đến nơi an toàn. Ngôi làng Kim Khê (Jinxi) gần đó cũng hứng chịu dòng nước lũ chảy xiết, làm ngập nhiều nhà, thậm chí 1 tòa nhà cao tầng cũng bị sập do lũ dữ.

Chính quyền địa phương phải cho đóng cửa trường học, tạm dừng giao thông công cộng và kích hoạt các biện pháp khẩn cấp ứng phó lũ lụt tại nhiều khu vực ven biển.

Trước đó, bão Saudel đổ bộ liên tục vào khu vực ven biển tỉnh Phúc Kiến sáng thứ Năm, sau khi mạnh lên trở lại trên Biển Đông.

Đây là cơn bão thứ bảy đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão thứ ba tấn công Ngọc Hoàn (Yuhuan) thuộc tỉnh Chiết Giang (phía đông) trong vòng chưa đầy hai tháng. Chuỗi sự kiện này được Cục Khí tượng Trung Quốc mô tả là cực kỳ hiếm gặp. Các chuyên gia cho rằng mô hình thời tiết bất thường này có liên quan chặt chẽ đến hiện tượng El Niño.

Trong những năm xảy ra El Niño, áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương có thể trở nên đặc biệt mạnh và dịch chuyển xa hơn về phía Bắc, điều hướng các cơn bão đi theo lộ trình lệch về phía Tây Bắc, hướng thẳng vào bờ biển phía Đông Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng El Niño có thể tiếp tục mạnh lên trong năm 2027 và có khả năng trở thành đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài.

Hàng trăm nghìn người được di dời tại Chiết Giang và các tỉnh lân cận kể từ cuối tháng 8 khi chính quyền ứng phó với các cơn bão liên tiếp. Riêng tại Phúc Kiến, hơn 83.000 cư dân được sơ tán khi bão Saudel di chuyển vào đất liền và tiếp tục gây mưa lớn cho các khu vực xung quanh.

Saudel là cơn bão tiếp nối sau bão Narra - cơn bão mang lại lượng mưa lớn cho Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông vào cuối tháng trước.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ra các thảm họa thứ cấp, đặc biệt là sạt lở đất. Mực nước sông tại một số khu vực vượt mức cảnh báo, trong khi các cộng đồng ở vùng trũng thấp vẫn đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt.