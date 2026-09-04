Những người bị mắc kẹt ở vùng lũ Nepal vượt sông Trishuli bằng dây cáp trượt

(VTC News) -

Những người sống sót bị mắc kẹt ở Nepal vượt sông Trishuli bằng dây cáp trượt.

Theo Al Jazeera, chính quyền địa phương ở Nepal đang dựng một đường dây cáp tạm thời bắc qua sông Trishuli sau khi trận lũ quét tàn phá đường sá và cầu cống khiến nhiều làng mạc bị cô lập để làm phương tiện đi lại cho người dân.

Những người dân tuyệt vọng tập trung đông đúc trên bờ sông, chờ đến lượt mình được kéo sang bờ bên kia. Những người cần điều trị khẩn cấp, thuốc men, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác được vận chuyển qua tuyến cáp này.

Trong video do Al Jazeera đăng tải, người dân được nhìn thấy ngồi trong một chiếc lồng tạm, có diện tích vừa đủ cho 2 người ngồi cùng một số ít đồ dùng khác để vượt sông Trishuli. Phía dưới là dòng nước chảy xiết, màu đục ngầu.

Không thể thuê được trực thăng, ông Sujan (44 tuổi), làm công việc đầu bếp ở Amsterdam buộc phải tìm đến điểm đu cáp qua sông với hy vọng về được với vợ, 2 con và người mẹ già ở Nepal. “Nhà của tôi bị lũ cuốn trôi và gia đình tôi đang phải ở trong khu sơ tán”, ông Sujan nói.

Người dân kéo đường trượt cáp mới được lắp đặt để di chuyển qua sông Trishuli. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, chính quyền Nepal dự kiến lắp thêm 4 đường cáp tạm thời dọc theo dòng sông Trishuli tại những khu vực bị lũ quét ảnh hưởng. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm người sống sót và cả người thiệt mạng, trong khi trực thăng liên tục chở thực phẩm, lều bạt và thuốc men tới những người trắng tay sau thiên tai.

Hơn một tuần sau thảm họa, hy vọng tìm thấy người sống sót đang ngày càng mờ nhạt, mặc dù chính quyền Nepal vẫn đang nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ với khoảng 900 người được cho là vẫn đang mắc kẹt trong nhà máy thủy điện.

Tính đến ngày 3/9, Cơ quan quốc gia về Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai Nepal cập nhật số người thiệt mạng do lũ quét và lở đất tại nước này tăng lên 1.252 người. Trong khi tổng số người mất tích vẫn là 4.216 người.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng xác nhận có 21 người thiệt mạng ở phía Tây Tạng, nâng tổng số người thiệt mạng do thảm họa lũ quét và lở đất tại khu vực biên giới 2 nước lên 1.273 người. Ngoài ra, số người mất tích phía Trung Quốc là 541 người.