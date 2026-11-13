180 nông dân tham dự diễn đàn tìm hiểu giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 12, 13/11 tại Thái Nguyên, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng 180 đại biểu nông dân đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn và Tuyên Quang.

180 đại biểu tham gia Diễn đàn. (Ảnh: Đức Nam)

Diễn đàn được tổ chức nhằm giải quyết bài toán cấp thiết khi Việt Nam hiện sở hữu khối lượng phụ phẩm nông nghiệp khổng lồ lên tới trên 156,8 triệu tấn, nhưng tỷ lệ thu gom và sử dụng phụ phẩm cây trồng mới chỉ đạt khoảng 52,2%. Việc lãng phí nguồn phụ phẩm này không chỉ gây thất thoát kinh tế mà còn tạo áp lực lớn lên môi trường. Do đó, chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất hữu cơ là hướng đi chiến lược giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên, cắt giảm chi phí sản xuất và bảo vệ hệ sinh thái.

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cốt lõi như cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sử dụng các chế phẩm sinh học an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời, các địa phương phải chú trọng tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, phát huy vai trò của hội nông dân và các doanh nghiệp trong việc cung ứng và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp cần được nâng cao thông qua việc trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng canh tác khoa học cho nông dân. Về mặt thị trường, cần xây dựng các mối liên kết bền vững để đưa nông sản hữu cơ sạch, an toàn đến tay người tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Thông qua Diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn lựa chọn, giới thiệu những mô hình và giải pháp có khả năng áp dụng tại cơ sở, ưu tiên phương án có chi phí phù hợp, bảo đảm an toàn sinh học, xác định rõ đơn vị tổ chức thực hiện và có đầu ra ổn định.

Bên cạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hệ thống khuyến nông tiếp tục làm cầu nối giữa nông dân với nhà khoa học, hợp tác xã và doanh nghiệp, góp phần đưa nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ từ mô hình trình diễn vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường lâu dài.