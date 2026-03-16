10X Phú Thọ giành Huy chương Vàng kỳ thi Sinh học Anh: Học vượt cấp từ lớp 7

Nguyễn Thị Cẩm Tú (sinh năm 2009), học sinh lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là gương mặt nổi bật của tỉnh Phú Thọ trong các sân chơi học thuật môn Sinh học nhiều năm. Mới đây, nữ sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng kỳ thi British Biology Olympiad (BBO) 2026.

Học vượt cấp môn Sinh từ lớp 7

Từ nhỏ Tú đã bộc lộ năng khiếu với môn học này. Lớp 7, em bắt đầu học vượt cấp môn Sinh học. Năm lớp 8, Tú dự thi học sinh giỏi tỉnh dành cho học sinh lớp 9 và giành giải Nhất cấp tỉnh môn Sinh học (năm học 2022–2023).

Năm học 2023–2024, Tú tiếp tục gây ấn tượng khi trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trước đó, trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh từ lớp 8 đến lớp 9, nữ sinh này nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng.

Không chỉ nổi bật ở các kỳ thi trong nước, Tú còn sớm thử sức ở các sân chơi quốc tế. Năm học 2024–2025, em giành Huy chương Bạc tại kỳ thi USA Biology Olympiad (USABO) của Mỹ, đồng thời trở thành thủ khoa kỳ thi Trại hè cụm các trường THPT chuyên khu vực miền Bắc.

Đến năm học 2025 - 2026, Tú là học sinh lớp 11 duy nhất của tỉnh Phú Thọ đoạt giải Nhì tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học.

Mới đây, nữ sinh tiếp tục ghi dấu ấn khi giành "Global Gold Award" (giải cao nhất) tại British Biology Olympiad (BBO) năm 2026 - kỳ thi Sinh học quốc tế do Hội Sinh học Hoàng gia Anh - Royal Society of Biology, Vương quốc Anh tổ chức.

British Biology Olympiad được đánh giá là một trong những kỳ thi sinh học học thuật có độ khó cao dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới. Bài thi được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh. Riêng năm 2026, thí sinh phải trả lời 293 câu hỏi trong 90 phút, đòi hỏi kiến thức sinh học rộng cùng khả năng phân tích dữ liệu và phản xạ nhanh.

Giải thưởng của BBO được trao theo tỷ lệ phân vị điểm của toàn bộ thí sinh tham gia, gồm các mức giả: Huy chương Vàng - Gold (top~5%), Huy chương Bạc - Silver (top~10%), Huy chương Đồng - Bronze (top~15%), Giải Khuyến khích đặc biệt - Highly Commended (top~30%) và Giải Khuyến khích - Commended (top~45%).

Nguyễn Thị Cẩm Tú, học sinh lớp 11 chuyên Sinh - Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. (Ảnh: NVCC)

Luyện đề quốc tế để thích nghi với cường độ cao

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho British Biology Olympiad 2026, Cẩm Tú cho biết em tập trung củng cố kiến thức nền tảng sinh học đồng thời rèn luyện kỹ năng làm bài trong thời gian ngắn.

“Em thường xuyên luyện các bộ đề BBO và các đề Olympic sinh học quốc tế những năm trước để làm quen với dạng câu hỏi và áp lực thời gian. Ngoài ra, em rèn luyện khả năng đọc nhanh, xác định từ khóa và suy luận từ dữ liệu trong câu hỏi để xử lý số lượng câu lớn trong thời gian ngắn”, Tú nói.

Theo nữ sinh, điểm khác biệt lớn giữa các kỳ thi trong nước và các kỳ thi quốc tế như BBO nằm ở cách đánh giá năng lực.

“Các kỳ thi trong nước thường chú trọng vào việc trình bày và phân tích sâu một vấn đề, trong khi British Biology Olympiad yêu cầu thí sinh có kiến thức rất rộng và khả năng xử lý thông tin nhanh. Số lượng câu hỏi lớn, bao quát nhiều lĩnh vực của sinh học nên thí sinh phải phản xạ nhanh và tổng hợp kiến thức tốt”, Tú cho biết.

Một thách thức khác đối với nhiều thí sinh là việc làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tú thừa nhận ban đầu em cũng gặp áp lực khi tiếp cận các thuật ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, trong quá trình ôn luyện, em chủ động đọc tài liệu sinh học bằng tiếng Anh nhiều hơn, từ sách chuyên khảo đến các bộ đề quốc tế.

“Việc đọc thường xuyên giúp em quen dần với thuật ngữ và cảm thấy thoải mái hơn khi làm bài bằng tiếng Anh”, Tú chia sẻ.

Sau những thành tích đạt được, nữ sinh lớp 11 cho biết em vẫn đang tiếp tục khám phá các lĩnh vực khác nhau trong sinh học trước khi đưa ra lựa chọn lâu dài.

“Hiện em chưa muốn giới hạn bản thân vào một lĩnh vực cụ thể, vì sinh học có rất nhiều mảng thú vị như sinh học phân tử, di truyền học hay y sinh. Em muốn tiếp tục học hỏi và trải nghiệm thêm để hiểu rõ mình thực sự đam mê lĩnh vực nào”, Tú nói.

Với nền tảng học tập vững chắc cùng chuỗi thành tích nổi bật từ trong nước đến quốc tế, Nguyễn Thị Cẩm Tú được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả trong các sân chơi học thuật của môn Sinh học trong thời gian tới.