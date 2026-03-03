Ba gương mặt 10X giành Huy chương Vàng quốc tế, được trao Huân chương Lao động

(VTC News) -

Chàng trai Toán học với cú đúp huy chương thế giới

Sinh năm 2007, Trần Minh Hoàng hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở tuổi 18, Hoàng sở hữu bảng thành tích đáng nể trong lĩnh vực Toán học.

Trần Minh Hoàng.

Năm 2025, Hoàng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) và được trao Huân chương Lao động Hạng Nhì. Trước đó, em đoạt Huy chương Bạc IMO 2024, nhiều Huy chương Vàng Olympic Hình học Iran các năm 2022, 2023 (điểm số cao nhất) và năm 2024; cùng Giải Nhì Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2023 - 2024 và Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm học 2024 – 2025. Chàng trai được vinh danh Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2020 - 2025.

Em danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm 2024 và đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025. Hành trình của Hoàng cho thấy sự bền bỉ qua nhiều năm, không chỉ là một khoảnh khắc tỏa sáng.

Từ Gia Lai đến đỉnh cao Tin học quốc tế

Lê Kiến Thành, sinh năm 2007, là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai). Năm 2025, em giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) và được trao Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Lê Kiến Thành.

Cùng năm, Thành đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương (APIO) và được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai.

Trước đó, em liên tục đạt Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm học 2023-2024, năm học 2022 - 2023. 10X giành Huy Chương Vàng ICPC National bảng học sinh THPT năm 2024, Huy Chương Vàng ICPC Regional Asia Hanoi bảng học sinh THPT năm 2024, Giải Nhất (bảng chuyên) Kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX năm 2023 do TW Đoàn tổ chức.

Ngoài giải thưởng, Thành duy trì tốt phong độ học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc liên tục 3 năm học 2022-2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025. Em nhận danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Thành tích trải dài từ quốc gia đến quốc tế cho thấy sự ổn định và chiều sâu năng lực của chàng trai đến từ phố núi.

Dấu ấn Sinh học của nam sinh Ams

Sinh năm 2008, Nguyễn Lương Thái Duy là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Năm 2025, Duy giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế và được trao Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Cùng năm, em đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Sinh học Hoa Kỳ (USABO), đồng thời đạt thành tích cao tại kỳ thi chọn Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội và quốc gia môn Sinh học giai đoạn 2024–2025 (Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội môn Sinh học năm học 2024 - 2025; Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học năm học 2024 -2025). Ở trường, nam sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025.

Duy cũng được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Nguyễn Lương Thái Duy.

Ở tuổi 17, Duy đã ghi dấu ấn bằng chuỗi thành tích quốc tế liên tiếp, góp phần khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường Sinh học thế giới.

Ba chàng trai, ba tài năng ở các bộ môn Toán học, Tin học và Sinh học. Điểm chung của các chàng trai là sự bền bỉ, thành tích quốc tế nổi bật và những dấu mốc đạt được khi còn rất trẻ - minh chứng cho một thế hệ 10X giàu nội lực và khát vọng chinh phục tri thức.