4 sai lầm khi chọn bàn ăn

(VTC News) -

Trong mỗi ngôi nhà, bàn ăn không chỉ đơn thuần là nơi để bày biện thức ăn mà nó còn là trung tâm của không gian bếp, nơi mọi thành viên trong gia đình cùng quây quần, chia sẻ những câu chuyện hàng ngày, tận hưởng những bữa ăn ngon và gắn kết yêu thương. Một chiếc bàn ăn phù hợp sẽ nâng tầm không gian sống, tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng. Ngược lại, một chiếc bàn ăn không phù hợp có thể gây ra nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống và thậm chí là thẩm mỹ tổng thể của căn phòng.

Tuy nhiên, việc lựa chọn bàn ăn không hề đơn giản. Với vô vàn kiểu dáng, chất liệu, kích thước trên thị trường, rất nhiều người đã mắc phải những sai lầm khi chọn bàn ăn, dẫn đến sự hối tiếc hoặc phải thay đổi sau này. Vậy đâu là những lỗi phổ biến mà chúng ta cần tránh khi quyết định mua sắm món đồ nội thất quan trọng này?

Những sai lầm khi chọn bàn ăn phổ biến như không cân nhắc kích thước, chất liệu, hình dáng và ghế ngồi có thể gây ra nhiều bất tiện và lãng phí.

Sai lầm thứ nhất: Không cân nhắc kích thước bàn ăn

Đây là sai lầm khi chọn bàn ăn phổ biến nhất và cũng là lỗi dễ thấy nhất. Một chiếc bàn quá lớn sẽ khiến căn phòng trở nên chật chội, khó di chuyển, trong khi một chiếc bàn quá nhỏ lại không đủ chỗ cho mọi người và các món ăn.

- Đo đạc không kỹ lưỡng: Nhiều người chỉ ước lượng bằng mắt thường hoặc chỉ đo kích thước bàn mà quên đo khoảng trống xung quanh. Hãy đo kỹ chiều dài và chiều rộng của khu vực bạn muốn đặt bàn ăn. Sau đó, trừ đi một khoảng trống lý tưởng ít nhất 90-120cm từ mép bàn đến tường hoặc đồ nội thất khác. Khoảng trống này sẽ đảm bảo mọi người có đủ không gian để kéo ghế, đứng lên ngồi xuống thoải mái mà không bị vướng.

- Không tính đến số lượng người sử dụng: Hãy xác định số lượng thành viên cố định trong gia đình và số lượng khách mời tối đa bạn thường xuyên tiếp đón. Một người cần khoảng 60cm chiều rộng chỗ ngồi thoải mái. Từ đó, bạn sẽ có được kích thước bàn ăn phù hợp nhất.

Ví dụ: Bàn 4 người thường có kích thước khoảng 80x120cm; bàn 6 người khoảng 90x160cm. Việc bỏ qua yếu tố không gian có thể biến bữa ăn thành một trải nghiệm khó chịu.

Sai lầm thứ hai: Lựa chọn chất liệu không phù hợp

Chất liệu bàn ăn không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn quyết định độ bền, khả năng bảo trì và sự phù hợp với phong cách sống của gia đình bạn.

- Chọn chất liệu khó bảo quản: Điển hình như mặt gỗ tự nhiên dù đẹp nhưng cần được bảo dưỡng kỹ lưỡng, dễ bị trầy xước và ảnh hưởng bởi độ ẩm. Nếu nhà có trẻ nhỏ hay thường xuyên tổ chức tiệc tùng, chiếc bàn gỗ tự nhiên có thể nhanh chóng bị hư hại. Mặt kính sang trọng nhưng dễ bám vân tay, dễ vỡ nếu va đập mạnh và khá nặng nề khi di chuyển.

Hãy cân nhắc kỹ lưỡng về mức độ sử dụng, thói quen sinh hoạt và khả năng bảo trì của gia đình. Với gia đình có trẻ nhỏ, nên ưu tiên bàn chất liệu dễ lau chùi, chống xước tốt như đá nhân tạo, gỗ công nghiệp phủ melamine, hoặc mặt kính cường lực.

- Không phù hợp với phong cách nội thất: Một chiếc bàn ăn bằng gỗ mộc mạc sẽ lạc điệu trong không gian hiện đại tối giản. Ngược lại, bàn ăn mặt đá sáng bóng có thể không phù hợp với không gian rustic ấm cúng. Hãy đảm bảo chất liệu bàn ăn hài hòa với tổng thể phong cách nội thất của căn phòng và ngôi nhà.

Sai lầm thứ ba: Bỏ qua hình dáng bàn ăn

Hình dáng bàn ăn không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sự tương tác giữa các thành viên và tối ưu hóa không gian.

- Chỉ chọn bàn hình chữ nhật theo thói quen: Bàn chữ nhật là lựa chọn phổ biến, phù hợp với không gian dài, hẹp và chứa được nhiều người. Tuy nhiên, nó có thể tạo cảm giác khoảng cách giữa những người ngồi ở hai đầu.

- Bỏ qua bàn tròn hoặc bàn oval: Bàn tròn/oval tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi hơn, mọi người dễ dàng trò chuyện và tương tác với nhau. Chúng cũng là lựa chọn tốt cho những không gian nhỏ hoặc vuông vắn vì không có góc nhọn, dễ di chuyển hơn.

Cân nhắc hình dáng bàn ăn dựa trên không gian có sẵn và cách bạn muốn mọi người tương tác trong bữa ăn. Bàn tròn rất phù hợp cho những gia đình nhỏ muốn sự ấm cúng, còn bàn chữ nhật lại lý tưởng cho những bữa tiệc đông người.

Sai lầm thứ tư: Ghế không phù hợp với bàn

Ghế ăn là một phần không thể tách rời của bàn ăn, việc chọn ghế sai có thể gây khó chịu và mất thẩm mỹ.

- Ghế quá cao hoặc quá thấp so với bàn: Khoảng cách lý tưởng từ mặt ghế đến mặt bàn là khoảng 25-30cm. Ghế quá cao hoặc quá thấp sẽ khiến người ngồi khó chịu khi ăn uống.

- Ghế quá lớn hoặc quá nhỏ: Ghế quá lớn sẽ khiến không gian chật chội, khó kéo ra vào, ghế quá nhỏ lại gây cảm giác trống trải.

- Không tính đến sự thoải mái: Chỉ chú trọng hình thức mà bỏ qua yếu tố thoải mái của ghế, ghế có lưng tựa và đệm ngồi êm ái sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Lời khuyên: Luôn thử ngồi vào ghế và bàn ăn trước khi mua, đảm bảo ghế có chiều cao phù hợp, đủ rộng rãi và thoải mái.

Chọn bàn ăn không nên là quyết định vội vàng. Để có được chiếc bàn ăn hoàn hảo cho tổ ấm của mình, hãy dành thời gian đo đạc kỹ lưỡng, cân nhắc phong cách sống, số lượng thành viên và ưu tiên sự thoải mái, tiện nghi. Chiếc bàn ăn được lựa chọn kỹ càng sẽ trở thành nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp, mang đến những bữa ăn trọn vẹn và gắn kết yêu thương cho cả gia đình.